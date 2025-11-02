Erre jobb felkészülni! Hétfőn sok háztartásban lekapcsolják a civilizációt egy időre

Készüljenek fel időben, és gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos kikapcsolásáról. Áramszünet nehezíti meg a jövő hetet több vármegyei településen.

Áramszünet várható hétfőn

Fotó: Shutterstock

Áramszünet hétfőn vármegyénkben

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Nyírbogdány

November 3. hétfő 14.00-tól 16.00-ig:

Ady Endre utca 2 – 40.

Ady Endre utca 1 – 59.

Ady Endre utca HRSZ:871 -

Ady köz 19. -

Ady köz 1 – 3.

Ady köz HRSZ:844 -

Ady köz 2 – 2.

Állomás köz 1 – 1.

Állomás köz 2 – 2.

Bessenyei utca 5 – 31.

Bessenyei utca 2 – 30.

Bessenyei utca 1. -

Domb köz HRSZ:896 -

Domb köz 2 – 10.

Domb köz 5 – 5.

Gyár utca HRSZ:916 -

Gyár utca HRSZ:923/ -

Gyár utca HRSZ:820 -

Gyár utca 32-1 Hrsz -

Gyár utca 1 – 59.

Gyár utca 2 – 50.

Gyártelep 9 – 9.

Gyártelep ltp. 13 – 9999.

Gyártelep ltp. 8 – 34.

Gyártelep ltp. 19.k -

Gyártelep utca 2 – 10.

Gyártelep utca 1 – 11.

Ipari út -

Kéklő dűlő 1 – 1.

Máv Állomás HRSZ:946 -

Nyárfa utca 4 – 16.

Nyárfa utca 1 – 35.

Óvoda utca 2 – 8.

Óvoda utca 1 – 5.

Sport köz 2 – 2.

Sport köz 1 – 1.

Váci Mihály utca HRSZ:834 -

Váci Mihály utca 3. -

Váci Mihály utca 2 – 16.

Váci Mihály utca 1 – 19.

Vasút utca 1 – 7.

Vasút utca 4 – 6.

Dózsa György utca 1 – 9999.

Dózsa György utca 2 – 9000.

Dózsa György utca HRSZ:633 -

Hrsz. HRSZ:1206 -

Kapástanya tanya -

Kapástanya tanya HRSZ:0157 -

Kapástanya tanya HRSZ:0157 -

Kapástanya tanya 9001 - 9001

Kéki utca 15 – 9001.

Kéki utca 24 – 106.

Kéki utca HRSZ:654/ -

Kéki utca 17 -

Kéki utca HRSZ:62/1 -

Királykert utca HRSZ:62/1 -

Királykert utca 2 – 14.

Királykert utca 9 – 15.

Királykert utca HRSZ:047/ -

Kőrösi Csoma Sándor utca 32 – 100.

Kőrösi Csoma Sándor utca 15 – 63.

Poroshegy utca 2 – 10.

Poroshegy utca 1 – 5.

Táncsics Mihály utca 2 – 38.

Táncsics Mihály utca 3 – 15.

Tücsök Farm tanya 1 – 1.

Ibrány

November 3. hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Bessenyei utca 2 – 16.

Fecske utca -

Fecske utca 2 – 14.

Fecske utca 3 – 23.

Hrsz. HRSZ:0262 -

Krúdy Gyula utca 25 – 35.

Madách Imre utca 4 – 8.

Madách Imre utca 5 – 13.