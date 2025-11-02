3 órája
Erre jobb felkészülni! Hétfőn sok háztartásban lekapcsolják a civilizációt egy időre
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható hétfőn. Sok háztartásban lesz áramszünet karbantartási munkálatok miatt.
Készüljenek fel időben, és gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos kikapcsolásáról. Áramszünet nehezíti meg a jövő hetet több vármegyei településen.
Áramszünet hétfőn vármegyénkben
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyírbogdány
- November 3. hétfő 14.00-tól 16.00-ig:
Ady Endre utca 2 – 40.
Ady Endre utca 1 – 59.
Ady Endre utca HRSZ:871 -
Ady köz 19. -
Ady köz 1 – 3.
Ady köz HRSZ:844 -
Ady köz 2 – 2.
Állomás köz 1 – 1.
Állomás köz 2 – 2.
Bessenyei utca 5 – 31.
Bessenyei utca 2 – 30.
Bessenyei utca 1. -
Domb köz HRSZ:896 -
Domb köz 2 – 10.
Domb köz 5 – 5.
Gyár utca HRSZ:916 -
Gyár utca HRSZ:923/ -
Gyár utca HRSZ:820 -
Gyár utca 32-1 Hrsz -
Gyár utca 1 – 59.
Gyár utca 2 – 50.
Gyártelep 9 – 9.
Gyártelep ltp. 13 – 9999.
Gyártelep ltp. 8 – 34.
Gyártelep ltp. 19.k -
Gyártelep utca 2 – 10.
Gyártelep utca 1 – 11.
Ipari út -
Kéklő dűlő 1 – 1.
Máv Állomás HRSZ:946 -
Nyárfa utca 4 – 16.
Nyárfa utca 1 – 35.
Óvoda utca 2 – 8.
Óvoda utca 1 – 5.
Sport köz 2 – 2.
Sport köz 1 – 1.
Váci Mihály utca HRSZ:834 -
Váci Mihály utca 3. -
Váci Mihály utca 2 – 16.
Váci Mihály utca 1 – 19.
Vasút utca 1 – 7.
Vasút utca 4 – 6.
Dózsa György utca 1 – 9999.
Dózsa György utca 2 – 9000.
Dózsa György utca HRSZ:633 -
Hrsz. HRSZ:1206 -
Kapástanya tanya -
Kapástanya tanya HRSZ:0157 -
Kapástanya tanya HRSZ:0157 -
Kapástanya tanya 9001 - 9001
Kéki utca 15 – 9001.
Kéki utca 24 – 106.
Kéki utca HRSZ:654/ -
Kéki utca 17 -
Kéki utca HRSZ:62/1 -
Királykert utca HRSZ:62/1 -
Királykert utca 2 – 14.
Királykert utca 9 – 15.
Királykert utca HRSZ:047/ -
Kőrösi Csoma Sándor utca 32 – 100.
Kőrösi Csoma Sándor utca 15 – 63.
Poroshegy utca 2 – 10.
Poroshegy utca 1 – 5.
Táncsics Mihály utca 2 – 38.
Táncsics Mihály utca 3 – 15.
Tücsök Farm tanya 1 – 1.
Ibrány
- November 3. hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Bessenyei utca 2 – 16.
Fecske utca -
Fecske utca 2 – 14.
Fecske utca 3 – 23.
Hrsz. HRSZ:0262 -
Krúdy Gyula utca 25 – 35.
Madách Imre utca 4 – 8.
Madách Imre utca 5 – 13.
Pacsirta utca 2 – 20.
Pacsirta utca 3 – 13.
Aranyosapáti
- November 3. hétfő 8.00-tól 15.30-ig:
Dózsa György utca 2 – 22.
Dózsa György utca 1 – 19.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Szívszorító tragédiák és sorsok! Nem is gondolná, hogy kik hunytak el az idén vármegyénkben
Gyalogost gázoltak szombat este Ópályi és Mátészalka között – rendőrség és mentők a helyszínen!