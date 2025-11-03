3 órája
Ne ijedjen meg! Kedden sötétben fogunk tapogatózni Szabolcsban – de legalább közösen!
Ez biztos mindenkinél kiveri a biztosítékot: többórás fennakadás várható a szolgáltatásban. Áramszünet nehezíti meg a keddet sok háztartásban.
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt november 4-én, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Áramszünet kedden
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Aranyosapáti
- November 4. kedd 8.30-tól 15.30-ig:
Gátőrház 2 – 2.
Gátőrház 1 – 1.
József Attila utca 12 – 40.
József Attila utca 9 – 37.
Dombrád
- November 4. kedd 8.30-tól 10.30-ig:
Ady Endre utca 2 – 16.
Ady Endre utca 1 – 5.
Andrássy utca 136 – 242.
Andrássy utca 99 – 205.
Mártírok útja 2 – 38.
Mártírok útja 1 – 41.
Vasút út 26 – 52.
Vasút út 7 – 33.
Ura
- November 4. kedd 8.00-tól 10.00-ig:
Kossuth út 80 – 250.
Kossuth út 117 – 135.
