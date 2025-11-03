november 3., hétfő

Győző névnap

Ne ijedjen meg! Kedden sötétben fogunk tapogatózni Szabolcsban – de legalább közösen!

Ez biztos mindenkinél kiveri a biztosítékot: többórás fennakadás várható a szolgáltatásban. Áramszünet nehezíti meg a keddet sok háztartásban.

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt november 4-én, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Sok háztartásban okoz bosszúságot a váratlan áramszünet
Áramszünet kedden

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Aranyosapáti

  • November 4. kedd 8.30-tól 15.30-ig:

Gátőrház 2 – 2.

Gátőrház 1 – 1.

József Attila utca 12 – 40.

József Attila utca 9 – 37.

Dombrád

  • November 4. kedd 8.30-tól 10.30-ig:

Ady Endre utca 2 – 16.

Ady Endre utca 1 – 5.

Andrássy utca 136 – 242.

Andrássy utca 99 – 205.

Mártírok útja 2 – 38.

Mártírok útja 1 – 41.

Vasút út 26 – 52.

Vasút út 7 – 33.

Ura

  • November 4. kedd 8.00-tól 10.00-ig:

Kossuth út 80 – 250.

Kossuth út 117 – 135.

 

