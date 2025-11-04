Nyíregyházi lett az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat különdíjasa

Október 30-án végre megtörtént a sokak által várva-várt eredményhirdetés, amiben kiderült, hogy kik is lettek az idén az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat nyertesei.

Az Év Fiatal Szállodása Pályázat 2025 Fotó/ Forrás: Az Alapítvány közösségi oldala

Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat kezdete:

1992-ben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége azzal a céllal hozta létre az MSZÉSZ Dr. Menyhárt Lajos Alapítványt, hogy különböző módszerekkel támogathassák és segíthessék, a fiatal és tehetséges szállodai szakembereket. 2007 óta 12 alkalommal írta ki a pályázatot az alapítvány. Majd ezt követően, 2021-ben új Kuratóriumot választott az MSZÉSZ Közgyűlése, azóta pedig teljesen új arculattal és még nagyobb lendülettel indult el az Év Fiatal Szállodása pályázat, ami évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend – olvasható az alapítvány közösségi oldalán.

Érdemes volt 2025-ben is pályázni, ugyanis a nyertesek értékes nyereményben is részesülnek:

1000 eurónak megfelelő pénzdíjban,

szakmai konzultációkban, mely országos szinten a vezető szakemberekkel történik,

MSZÉSZ rendezvényein részvételben,

részvétel az “Év Technológiai Újítása 2026” pályázat szakmai zsűrijében,

sajtómegjelenésekben,

valamint a Magyar Turizmus Akadémia felajánlásával, egy online képzésben

Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat különdíjasa Fotó/ Forrás: Az Alapítvány közösségi oldala

A verseny végül idén is nagyon szoros volt, az évben összesen 22 pályázó közül kerültek ki végül a nyertesek:

Czirókai Zsombor, a Novotel Szeged Front Office Managere

Szatmári Boglárka, a Kimpton BEM Budapest Executive Housekeepere

Takács Barbara Dalma, a Gotthard Therme Hotel & Conference Multi Hotel Sales Directora

A szakmai zsűrizés mellett természetesen idén sem maradhatott el, a közönségszavazás az MSZÉSZ szervezésében. A verseny iszonyúan szoros volt, amiből végezetül, a nyíregyházi Tisza István, a Minaro Hotel Tokaj Mgallery Pr, Guest & SPA Managere került ki győztesen, összesen 1593 közönségszavazattal, így ő lett az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat különdíjasa.