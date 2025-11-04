18 perce
Nyíregyházi lett az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat különdíjasa
Fiatal nyíregyházi tehetség is részt vett az eseményen. Az idén is meghirdették az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázatot, amire egy tokaji hotel menedzsere is pályázott.
Október 30-án végre megtörtént a sokak által várva-várt eredményhirdetés, amiben kiderült, hogy kik is lettek az idén az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat nyertesei.
Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat kezdete:
1992-ben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége azzal a céllal hozta létre az MSZÉSZ Dr. Menyhárt Lajos Alapítványt, hogy különböző módszerekkel támogathassák és segíthessék, a fiatal és tehetséges szállodai szakembereket. 2007 óta 12 alkalommal írta ki a pályázatot az alapítvány. Majd ezt követően, 2021-ben új Kuratóriumot választott az MSZÉSZ Közgyűlése, azóta pedig teljesen új arculattal és még nagyobb lendülettel indult el az Év Fiatal Szállodása pályázat, ami évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend – olvasható az alapítvány közösségi oldalán.
Érdemes volt 2025-ben is pályázni, ugyanis a nyertesek értékes nyereményben is részesülnek:
- 1000 eurónak megfelelő pénzdíjban,
- szakmai konzultációkban, mely országos szinten a vezető szakemberekkel történik,
- MSZÉSZ rendezvényein részvételben,
- részvétel az “Év Technológiai Újítása 2026” pályázat szakmai zsűrijében,
- sajtómegjelenésekben,
- valamint a Magyar Turizmus Akadémia felajánlásával, egy online képzésben
A verseny végül idén is nagyon szoros volt, az évben összesen 22 pályázó közül kerültek ki végül a nyertesek:
- Czirókai Zsombor, a Novotel Szeged Front Office Managere
- Szatmári Boglárka, a Kimpton BEM Budapest Executive Housekeepere
- Takács Barbara Dalma, a Gotthard Therme Hotel & Conference Multi Hotel Sales Directora
A szakmai zsűrizés mellett természetesen idén sem maradhatott el, a közönségszavazás az MSZÉSZ szervezésében. A verseny iszonyúan szoros volt, amiből végezetül, a nyíregyházi Tisza István, a Minaro Hotel Tokaj Mgallery Pr, Guest & SPA Managere került ki győztesen, összesen 1593 közönségszavazattal, így ő lett az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat különdíjasa.
Egy nyíregyházi szálloda is bekerült a Best of Az Év Hotele döntőjébe! Nem is gondolnád, hogy melyik az!
"Tisza István vagyok, 27 éves, nyíregyházi lakos.
A tegnapi napon megnyertem az Év Fiatal Szállodása 2025 közönségszavazását és szeretném szívből megköszönni mindenkinek, aki támogatott ezen az úton. Hihetetlen mennyi szeretetet kaptam ebben az elmúlt egy hétben Tőletek. Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy egy ilyen összetartó és inspiráló közösségnek a része lehetek.
Sok helyen jártam már, de valahogy mindig visszasodor ide az élet. Itt nőttem fel, itt él a családom és rengeteg barátom, ismerősöm. Itt érzem magam igazán otthon.
Szeretem a Szpari meccseket, mert talán ez az a hely, ami a legjobban összehozza az embereket. Szeretem a Sóstót. A sétákat, a nyugalmat, egy finom vacsorát a tóparton. Ezek adják vissza a lelki egyensúlyt, amit a mindennapok zaja néha egy kicsit elvesz.
Voltak nehezebb időszakok az életemben, olyan kihívások, amikhez fel kellett nőnöm, de ezekből tanultam a legtöbbet. Azt gondolom, hogy a legnagyobb változás az életemben akkor történt, amikor elkezdtem úgy érezni, hogy a munka nemcsak munka, hanem hivatás. A vendéglátásban minden nap emberekkel foglalkozol és ha jól csinálod, akkor nem csak szolgáltatást adsz, hanem életre szóló élményt, amire mindig szeretettel gondolnak vissza. Ezt szeretem benne a legjobban, hogy minden napnak, döntésnek súlya van és minden nap új lehetőség, hogy valami jót tegyünk.
Mindig vannak és lesznek kudarcok, de addig kell próbálkozni amíg el nem érjük a céljainkat. Néha pedig az oda vezető út értékesebb, mint maga a cél.
Az előttem álló célok között kiemelt helyen szerepel a szakmai fejlődés a vendéglátásban.
Emellett régi álmom, hogy megszerezzem a Magyar Kupát kick-box szabályrendszerben. Kilenc év küzdősport után ez hatalmas személyes mérföldkő lenne számomra. Rengeteg munka, vér és verejték van mögötte, ezért különösen sokat jelentene, ha sikerülne elérni.
De ami talán még fontosabb, hogy szeretném tovább építeni a vállalkozásomat és inspiráló rendezvényeket, tréningeket és csapatépítő programokat szervezni.
Olyan közösségeket szeretnék létrehozni, ahol az emberek nemcsak tanulnak és fejlődnek, hanem közben jól is érzik magukat. Ahol a jókedv, az együttműködés és az emberi kapcsolatok adják a legnagyobb értéket.
Ha egy dolgot kiemelnék, hogy mit szeretnék, mire emlékezzenek az emberek a bemutatkozásomból az az, hogy őszintén hiszek az emberekben. Hogy a kedvesség, a tisztelet és az alázat a legnagyobb erő. Szeretném, ha látnák, hogy az élet lehet egyszerre komoly és könnyed, hogy lehet keményen dolgozni és közben mosolyogni. Mert szerintem a siker nem pozíció vagy elismerés kérdése, hanem az, hogy meg tudod-e őrizni önmagad közben. És ha valamit szeretnék átadni, az az, hogy mindig érdemes nyitott szívvel, lendülettel és jó szándékkal élni. Ez az, ami nemcsak Bennünket formál jobbá, hanem a körülöttünk lévő embereket is."
Humans of Nyíregyháza
Elindítottuk a Humans of Nyíregyháza projektet, ahol hétköznapi emberek történeteit gyűjtjük, mert hisszük, hogy mindenkinek van olyan élménye vagy emléke, ami másokat is megérinthet.
Nyíregyházán mindennap találkozunk emberekkel – a piacon, a buszon, a főtéren, az iskolában. Sokszor elmegyünk egymás mellett anélkül, hogy tudnánk, mi rejlik a mosoly, a fáradt tekintet vagy a csend mögött. Pedig minden emberben van egy történet, amit érdemes meghallgatni.
A Humans of Nyíregyháza célja, hogy bemutassa a város igazi arcait. Hétköznapi embereket, akiknek a története néha egészen rendkívüli: egy nyugdíjas, aki minden reggel pár szót vált az eladóval; egy tánctanár, akinek a színpad a második otthona; vagy egy fiatal, aki még keresi a helyét, de már tele van álmokkal és kételyekkel.
Nem interjúkat készítünk, hanem beszélgetünk. Olyan történeteket keresünk, amiket mindenki megélhetne, mégis személyesek és egyediek. Lehet ez egy gyerekkori emlék, egy fordulópont az életben, egy hivatás, ami meghatároz, vagy egy pillanat, ami örökre benned maradt.
Ezért kérünk téged is: mesélj el egy történetet. Egy darabot magadból. A többit ránk bízhatod: a képet, a szavakat és azt, hogy mindez sok más emberhez is eljusson.
A Humans of Nyíregyháza rólunk szól – a városunkról, a hétköznapi pillanatokról, amik valójában rendkívüliek."– reagált az eredményre, a fiatal nyertes a közösségi oldalán, melyhez még egy videót is megosztott követőivel.
