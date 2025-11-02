Sírva beszélt a sokkoló borzalmakról a sofőr, aki halálra gázolt egy férfit Kállósemjénnél (videó)

Ahogy beszámoltunk róla, láthatósági mellény nélkül, kivilágítatlanul a közút mellett sétált egy férfi, amikor egy kisbusz elütötte. A halálos baleset sokkolta a sofőrt is.

Halálos baleset történt szombat éjszaka

Fotó: TV2 / Tények

Halálos baleset körülményei

Fékeztem de már itt volt, nem tudtam mit csinálni

– ezt mondta sírva az a sofőr, aki kisbuszával halálra gázolt egy 39 éves férfit szombat éjjel Kállósemjén és Pócspetri között. Sokáig megtörve ült a volán mögött és kétségbeesetten beszélt a balesetről a Tényeknek. Szerinte a sötét ruhás gyalogos hirtelen lépett elé balról az út közepén, nem láthatta, ezért ütötte el. Az ütközés miatt betört a kisbusz szélvédője, úgy nekicsapódott az áldozat teste, aki azonnal meghalt. A kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni az életét. A kétségbeesett sofőrt, aki elütötte, rettentően megrázta a tragédia.