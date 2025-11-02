33 perce
Sírva beszélt a sokkoló borzalmakról a sofőr, aki halálra gázolt egy férfit Kállósemjénnél (videó)
Halálra gázoltak egy férfit szombat éjjel Kállósemjén és Pócspetri között. Megszólalt a sofőr a tragikus baleset körülményeiről.
Ahogy beszámoltunk róla, láthatósági mellény nélkül, kivilágítatlanul a közút mellett sétált egy férfi, amikor egy kisbusz elütötte. A halálos baleset sokkolta a sofőrt is.
Halálos baleset körülményei
Fékeztem de már itt volt, nem tudtam mit csinálni
– ezt mondta sírva az a sofőr, aki kisbuszával halálra gázolt egy 39 éves férfit szombat éjjel Kállósemjén és Pócspetri között. Sokáig megtörve ült a volán mögött és kétségbeesetten beszélt a balesetről a Tényeknek. Szerinte a sötét ruhás gyalogos hirtelen lépett elé balról az út közepén, nem láthatta, ezért ütötte el. Az ütközés miatt betört a kisbusz szélvédője, úgy nekicsapódott az áldozat teste, aki azonnal meghalt. A kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni az életét. A kétségbeesett sofőrt, aki elütötte, rettentően megrázta a tragédia.
Azt mondta, nem látta a sötét ruhás gyalogost, aki szerinte hirtelen tűnt fel a semmiből, és a Nyírbátor felé tartó kisbusz elé lépett.
A sötétből valaki bal oldalról elém lépett, azonnal fékeztem, de már itt is volt rajta. Nem tudtam mit csinálni
– mondta megtörten, a könnyeivel küszködve a sofőr. Az autó a hirtelen fékezés után lesodródott az útról, sokáig összetörve ült a volán mögött a gázoló. A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják a balesetet, pontosan hogyan történt a tragédia. A Tények információja szerint felmerült a gyalogos ittassága is.
Szombaton egy másik gyalogos gázolás is történt vármegyénkben. Mátészalka és Ópályi között egy férfit ütöttek el szintén lakott területen kívül. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett. Mint a mentőktől megtudtuk, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett
