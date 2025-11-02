november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

33 perce

Sírva beszélt a sokkoló borzalmakról a sofőr, aki halálra gázolt egy férfit Kállósemjénnél (videó)

Címkék#gázolás#Tények#baleset#kisbusz

Halálra gázoltak egy férfit szombat éjjel Kállósemjén és Pócspetri között. Megszólalt a sofőr a tragikus baleset körülményeiről.

Szon.hu

Ahogy beszámoltunk róla, láthatósági mellény nélkül, kivilágítatlanul a közút mellett sétált egy férfi, amikor egy kisbusz elütötte. A halálos baleset sokkolta a sofőrt is.

Halálos baleset történt szombat éjszaka
Halálos baleset történt szombat éjszaka
Fotó: TV2 / Tények

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Halálos baleset körülményei

Fékeztem de már itt volt, nem tudtam mit csinálni 

 – ezt mondta sírva az a sofőr, aki kisbuszával halálra gázolt egy 39 éves férfit szombat éjjel Kállósemjén és Pócspetri között. Sokáig megtörve ült a volán mögött és kétségbeesetten beszélt a balesetről a Tényeknek. Szerinte a sötét ruhás gyalogos hirtelen lépett elé balról az út közepén, nem láthatta, ezért ütötte el. Az ütközés miatt betört a kisbusz szélvédője, úgy nekicsapódott az áldozat teste, aki azonnal meghalt. A kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni az életét. A kétségbeesett sofőrt, aki elütötte, rettentően megrázta a tragédia. 

Azt mondta, nem látta a sötét ruhás gyalogost, aki szerinte hirtelen tűnt fel a semmiből, és a Nyírbátor felé tartó kisbusz elé lépett.

A sötétből valaki bal oldalról elém lépett, azonnal fékeztem, de már itt is volt rajta. Nem tudtam mit csinálni

– mondta megtörten, a könnyeivel küszködve a sofőr. Az autó a hirtelen fékezés után lesodródott az útról, sokáig összetörve ült a volán mögött a gázoló. A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják a balesetet, pontosan hogyan történt a tragédia. A Tények információja szerint felmerült a gyalogos ittassága is.

Szombaton egy másik gyalogos gázolás is történt vármegyénkben. Mátészalka és Ópályi között egy férfit ütöttek el szintén lakott területen kívül. A baleset helyszínére a mentők és a rendőrség is kiérkezett. Mint a mentőktől megtudtuk, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu