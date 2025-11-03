Évekig rettegtek tőle az autósok, most lezárult egy veszélyes korszak – felszámolták Nyíregyháza egyik baleseti gócpontját

Talán lezárult egy nem túl boldog fejezet Nyíregyháza közlekedésében, ugyanis úgy tűnik, sikerült felszámolni egy veszélyes baleseti gócpontot a városban. A Törzs utca neve hallatára a legtöbb nyíregyházinak ugyanis nem az ottani bevásárlóközpontok jutnak az eszébe, hanem egy olyan hely, ahol szinte minden héten jelentős anyagi kárral járó baleset történik. Sokszor olvashattak hírportálunkon is ezekről az ütközésekről, sőt az említett szakasz veszélyességének okairól is írtunk már, ám az igazi előrelépés csak ezen a héten következett be. Aktuális írásunkban Bordás Béla városgondnokkal beszélgettünk arról, hogyan sikerült felszámolni a város egyik hírhedt baleseti gócpontját, és azt is felelevenítjük, miért történt ott olyan sok baleset – bár ez utóbbihoz nem kell nagyon a múltba révedni.

A hírhedt baleseti gócpont: legutóbb múlt szombaton történt baleset a Törzs utcán

Fotó: Bordás Béla

Baleseti gócpont a javából – ilyen volt a Törzs utca

A Törzs utca – pontosabban annak a benzinkút környéki szakasza – egy igen érdekes baleseti gócpont volt a városban. Puritánul fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy a karambolok döntő többsége „egy kaptafára” történt, hiszen szinte mindig ugyanaz volt a kiváltó ok: az elsőbbség meg nem adása.

Bordás Béla szerkesztőségünknek elárulta, az elmúlt években rengeteg baleset történt a jelzett szakaszon, ami egy igen forgalmas része a városnak.

– Évek óta visszajárunk oda a balesetekhez, amik szinte mindig egyenesen haladó és balra kanyarodó jármű szerencsétlen találkozásából történtek. Ezen az útszakaszon egy részen párhuzamos közlekedés van, s nagyon sokszor előfordult, hogy a 41-es főút irányából érkező, és a benzinkútra balra kanyarodó jármű sofőrje nem vette észre, vagy figyelembe, hogy a szemből érkezők közül csak az egyik sávban adtak neki elsőbbséget. Ez sokszor vezetett balesethez, ráadásul az ütközések rendre arról tanúskodtak, hogy a sofőrök az érvényben lévő 30-as sebességkorlátozást sem tartották be – ez nagy probléma, bár az ütközéseket általában nem ez okozta – hívta fel a figyelmet a városgondnok.