Évekig rettegtek tőle az autósok, most lezárult egy veszélyes korszak – felszámolták Nyíregyháza egyik baleseti gócpontját
Speciális elemekkel szüntették meg a balra kanyarodás lehetőségét. Úgy tűnik, megszűnt Nyíregyháza egyik baleseti gócpontja.
Reméljük, a múlt szombati baleset volt az utolsó a Törzs utcán
Fotó: Bordás Béla
Talán lezárult egy nem túl boldog fejezet Nyíregyháza közlekedésében, ugyanis úgy tűnik, sikerült felszámolni egy veszélyes baleseti gócpontot a városban. A Törzs utca neve hallatára a legtöbb nyíregyházinak ugyanis nem az ottani bevásárlóközpontok jutnak az eszébe, hanem egy olyan hely, ahol szinte minden héten jelentős anyagi kárral járó baleset történik. Sokszor olvashattak hírportálunkon is ezekről az ütközésekről, sőt az említett szakasz veszélyességének okairól is írtunk már, ám az igazi előrelépés csak ezen a héten következett be. Aktuális írásunkban Bordás Béla városgondnokkal beszélgettünk arról, hogyan sikerült felszámolni a város egyik hírhedt baleseti gócpontját, és azt is felelevenítjük, miért történt ott olyan sok baleset – bár ez utóbbihoz nem kell nagyon a múltba révedni.
Baleseti gócpont a javából – ilyen volt a Törzs utca
A Törzs utca – pontosabban annak a benzinkút környéki szakasza – egy igen érdekes baleseti gócpont volt a városban. Puritánul fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy a karambolok döntő többsége „egy kaptafára” történt, hiszen szinte mindig ugyanaz volt a kiváltó ok: az elsőbbség meg nem adása.
Bordás Béla szerkesztőségünknek elárulta, az elmúlt években rengeteg baleset történt a jelzett szakaszon, ami egy igen forgalmas része a városnak.
– Évek óta visszajárunk oda a balesetekhez, amik szinte mindig egyenesen haladó és balra kanyarodó jármű szerencsétlen találkozásából történtek. Ezen az útszakaszon egy részen párhuzamos közlekedés van, s nagyon sokszor előfordult, hogy a 41-es főút irányából érkező, és a benzinkútra balra kanyarodó jármű sofőrje nem vette észre, vagy figyelembe, hogy a szemből érkezők közül csak az egyik sávban adtak neki elsőbbséget. Ez sokszor vezetett balesethez, ráadásul az ütközések rendre arról tanúskodtak, hogy a sofőrök az érvényben lévő 30-as sebességkorlátozást sem tartották be – ez nagy probléma, bár az ütközéseket általában nem ez okozta – hívta fel a figyelmet a városgondnok.
Bordás Béla arról is beszélt, az okozó járművek vezetői sokszor arra hivatkoztak, hogy ők használták az irányjelzőt, jelezték a balra kanyarodást a benzinkútra.
Ez viszont nem mentség, a kanyarodónak nincs elsőbbsége, a járművezetőknek meg kell győződniük arról, hogy a szemből érkezők lemondanak az elsőbbségükről a javukra – méghozzá mindkét forgalmi sávban. Legutóbb múlt szombaton történt a szóban forgó szakaszon baleset, ezért örömmel vettük, hogy úgynevezett New Jersey-elemekkel megszüntették a balra kanyarodás lehetőségét a benzinkút irányába.
Ezen a szakaszon ez egy nagyon jó ötlet, ám erre soha nem lett volna szükség, ha a járművezetők betartják a szabályokat. Gondoljunk bele: ezen példa mentén a város több kereszteződésének egy részét is lezárhatnánk, hogy megelőzzük a baleseteket – hangsúlyozta Bordás Béla. A balesetek fő kiváltó okát tehát megszüntették, de akkor hogyan lehet szabályosan bejutni a benzinkútra a Törzs utcáról?
Csak így kanyarodhatunk be szabályosan a benzinkútra
A balra kanyarodás helyett el kell autózni a körforgalomig, ott szabályosan, az ívet követve visszafordulni, majd jobbra kis ívben lehet behajtani a benzinkútra.
Ez mindössze 200 méter plusz utat jelent, ami nem nagy ár a biztonságunkért. A balra kanyarodás csak a bevásárlóközpont felé lehetséges, ám onnan senki ne próbáljon meg 180 fokban visszafordulni, hogy behajthasson a benzinkútra. Az említett manőver szabálytalan, és sajnos többen is így tettek, amikor felkerestem a Törzs utca ezen szakaszát. Ott tartózkodásom idején viszont több volt a szabálykövető közlekedő. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és valóban sikerül felszámolni Nyíregyháza egyik baleseti gócpontját.
