Szárnyal a belföldi turizmus: vidéken pihent a legtöbb magyar a hosszú hétvégén

Az októberi négynapos pihenő idején összesen 611 ezer vendégéjszakát töltöttek Magyarország különböző tájain a turisták – közölte a Visit Hungary. A belföldi turizmus óriási forgalma mellett az is örvendetes, hogy a foglalások több mint 60 százaléka magyar vendégektől származott. A hosszú hétvége forgalmából elsősorban a vidéki szálláshelyek és szolgáltatók profitáltak, ugyanis az említett időszakban a szálláshelyi bevételek 64 százaléka náluk keletkezett – derült ki a turisztikai szervezet közleményéből.

A belföldi turizmus élénkülése Nyíregyházán is érzékelhető, ismét a toplistán a vármegyeszékhely

Illusztráció: nyiregyhaza.hu

Szárnyal a belföldi turizmus – főként vidéken

A hosszú hétvégén az őszi színekbe borult vidéki tájak vonzották a leginkább az utazókat. A legnépszerűbb úti célok listáján találjuk a Balaton után a Mátra-Bükk térségét, Budapest környékét, Debrecent és térsége, és megint ott van a toplistán Tokaj és Nyíregyháza is.

A Visit Hungary azt is kiemelte, a vendégforgalom, illetve a szálláshelyi bevételek dinamikus bővülése megerősíti, hogy Magyarország tájai továbbra is kiemelten vonzóak a hazai és a nemzetközi utazók körében.