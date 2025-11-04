1 órája
Üzemanyagárak: most akkor örüljünk vagy sírjunk? Mutatjuk, hol lehet olcsóbban tankolni Nyíregyházán!
Az üzemanyagárak alakulása a legtöbb gépjármű-tulajdonost érdekli. Ezért gyakran megnézzük, hogy milyen tarifát mutatnak a benzinkutak, vajon változik-e a benzin és a gázolaj ára.
November 4-én és 5-én sem változnak a hazai nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára marad a hétfői szinten, mutatjuk a tarifákat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
Benzin- és gázolajár Nyíregyházán
Folyamatosan figyelemmel követjük az üzemanyagárak a változását. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információja alapján:
- 95-ös benzin: 578 Ft/liter
- gázolaj: 585 Ft/liter
Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
575,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
576Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
És itt a legdrágább:
619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
576 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.
581 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
582,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
És itt a legkevésbé:
629,9 Ft/l – – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
