Benzin és gázolaj

1 órája

Üzemanyagárak: most akkor örüljünk vagy sírjunk? Mutatjuk, hol lehet olcsóbban tankolni Nyíregyházán!

Az üzemanyagárak alakulása a legtöbb gépjármű-tulajdonost érdekli. Ezért gyakran megnézzük, hogy milyen tarifát mutatnak a benzinkutak, vajon változik-e a benzin és a gázolaj ára.

Szon.hu

November 4-én és 5-én sem változnak a hazai nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára marad a hétfői szinten, mutatjuk a tarifákat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

üzemanyagárak, benzin, gázolaj, tankolás, Nyíregyháza
Ilyen árakon tankolhatunk benzint és gázolajat
Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Benzin- és gázolajár Nyíregyházán

Folyamatosan figyelemmel követjük az üzemanyagárak a változását. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információja alapján:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • gázolaj: 585 Ft/liter 

Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

575,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

576Ft/l    – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

                  – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza 

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

576 Ft/ l   – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

                   – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.

581 Ft/ l   – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

582,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/l –  – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza 

 

