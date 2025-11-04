Üzemanyagárak: most akkor örüljünk vagy sírjunk? Mutatjuk, hol lehet olcsóbban tankolni Nyíregyházán!

November 4-én és 5-én sem változnak a hazai nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj beszerzési ára marad a hétfői szinten, mutatjuk a tarifákat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

Ilyen árakon tankolhatunk benzint és gázolajat

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Benzin- és gázolajár Nyíregyházán

Folyamatosan figyelemmel követjük az üzemanyagárak a változását. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információja alapján:

95-ös benzin: 578 Ft/liter

gázolaj: 585 Ft/liter

Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

575,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

576Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

576 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.

581 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

582,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/l – – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza