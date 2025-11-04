Workshop
1 órája
Kiderül, milyen egészségre jótékony hatása van ennek a finomságnak!
Workshopra várják az érdeklődőket szombaton Nyíregyházán. Kiderül, miért előnyös a birsalmasajt fogyasztása.
Fotó: Török János
Melyek a birsalmasajt jótékony hatásai? Mit készíthetünk belőle? Milyen variációi vannak? - ezekre a kérdésre kaphat választ az, aki ellátogat november 8-án, szombaton a Semmelweis utca 24. szám alatt található Human-Net Közösségi Házba, ahol 15 órától birsalmasajt-készítő workshopot rendeznek.
A részletek felől érdeklődni Eszik Éduánál lehet a 06-70-411-86-31-es telefonszámon.
