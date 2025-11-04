november 4., kedd

Workshop

1 órája

Kiderül, milyen egészségre jótékony hatása van ennek a finomságnak!

Workshopra várják az érdeklődőket szombaton Nyíregyházán. Kiderül, miért előnyös a birsalmasajt fogyasztása.

Kiderül, milyen egészségre jótékony hatása van ennek a finomságnak!

Fotó: Török János

Melyek a birsalmasajt jótékony hatásai? Mit készíthetünk belőle? Milyen variációi vannak? - ezekre a kérdésre kaphat választ az, aki ellátogat november 8-án, szombaton a Semmelweis utca 24. szám alatt található Human-Net Közösségi Házba, ahol 15 órától birsalmasajt-készítő workshopot rendeznek.

A részletek felől érdeklődni Eszik Éduánál lehet a 06-70-411-86-31-es telefonszámon.  

 

