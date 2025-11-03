Halloween a Szamos közelében
2 órája
Borzasztóan vidám nap Csengerben
Miként tavaly, az idén is beöltöztek. Csenger és a Halloween kapcsolatának már van hagyománya.
A város egyik legnépszerűbb üzletének rémségesre maszkírozott munkatársai az idei évben is feldobták a vásárlók napját Halloween alkalmából Csengerben.
Csenger: tavaly is rendeztek borzasztóan vidám napot
Az egyetlen nehézséget az okozta, hogy legalább néhány másodperc erejéig sikerüljön a megszokott mosolyt rémisztő arckifejezésre cserélni – mert ez bizony a legtöbbször nem jött össze. Ezért a nap a borzongás helyett a jókedv jegyében telt. Csenger és a Halloween kapcsolata nem új keletű, korábban is rendeztek borzasztóan vidám napot az ominózus üzletben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre