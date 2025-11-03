Borzasztóan vidám nap Csengerben

A város egyik legnépszerűbb üzletének rémségesre maszkírozott munkatársai az idei évben is feldobták a vásárlók napját Halloween alkalmából Csengerben.

Csenger népszerű üzletében így fogadták a vevőket Fotó: Kákos Dávid

Csenger: tavaly is rendeztek borzasztóan vidám napot

Az egyetlen nehézséget az okozta, hogy legalább néhány másodperc erejéig sikerüljön a megszokott mosolyt rémisztő arckifejezésre cserélni – mert ez bizony a legtöbbször nem jött össze. Ezért a nap a borzongás helyett a jókedv jegyében telt. Csenger és a Halloween kapcsolata nem új keletű, korábban is rendeztek borzasztóan vidám napot az ominózus üzletben.