Halloween a Szamos közelében

1 órája

Borzasztóan vidám nap Csengerben

#Csenger#Halloween#hagyomány

Miként tavaly, az idén is beöltöztek. Csenger és a Halloween kapcsolatának már van hagyománya.

L. Tóth Lajos
Borzasztóan vidám nap Csengerben

A város egyik legnépszerűbb üzletének rémségesre maszkírozott munkatársai az idei évben is feldobták a vásárlók napját Halloween alkalmából Csengerben.

Csenger Halloween uzlet
Csenger népszerű üzletében így fogadták a vevőket Fotó: Kákos Dávid

Csenger: tavaly is rendeztek borzasztóan vidám napot

Az egyetlen nehézséget az okozta, hogy legalább néhány másodperc erejéig sikerüljön a megszokott mosolyt rémisztő arckifejezésre cserélni – mert ez bizony a legtöbbször nem jött össze. Ezért a nap a borzongás helyett a jókedv jegyében telt. Csenger és a Halloween kapcsolata nem új keletű, korábban is rendeztek borzasztóan vidám napot az ominózus üzletben. 

 

 

