Kazamér-Moldvay emléktornák: Csenger nem felejt

A labdarúgás és a kézilabda jól megfért egymás mellett. Csenger ismét jelesre vizsgázott.

L. Tóth Lajos
A Makovecz Imre Általános Iskola – együttműködve a Csenger VKC-val, a Csenger FC-vel és a Csenger Petőfi DSZSE-vel – hagyományteremtő szándékkal első ízben rendezte meg a Kazamér Tibor - Moldvay János kézilabda-labdarúgó emléktorna elnevezésű rendezvényt, amellyel méltó emléket állított  az intézmény két legendás testnevelő tanárának.
– A két kiváló volt pedagógus rengeteget tett a mai Makovecz (abban az időben Petőfi Sándor) Általános Iskola és Csenger városának sportéletéért. Különleges döntése a Jóistennek, hogy egy év különbséggel, de ugyanazon a napon (október 22-én) hagytak itt bennünket kettő, illetve három évvel ezelőtt – jegyezte meg ifj. Kazamér Tibor, a Makovecz Imre Általános iskola igazgatója, aki köszöntötte a résztvevőket és emlékezett az általa vezetett intézmény két felejthetetlen pedagógusára. Felszólalt még ifj. Moldvay János korábbi csengeri diák és kézilabda játékos is.

 

Csenger Kazamér Tibor Moldvay János
Csenger nem felejt: Kazamér Tibor emlékezett Fotó: Kákos Dávid


Csenger pezsgő sportélete

A tornák a két sportág ifjú tehetségeit vonultatták fel. A labdarúgók a városi sportcentrumban, míg a kézilabdások a sportcsarnokban mérték össze erejüket. A rendezvény kézilabdás része az I. Kazamér Tibor emléktorna nevet kapta, így emlékezve id. Kazamér Tiborra, akinek elévülhetetlen érdemei voltak és vannak a csengeri kézilabdázás történetében. A sulikézi I-es és II-es korcsoport számára lebonyolított tornán pátyodi, porcsalmai, urai és természetesen helyi gyerekek vettek részt, akik valamennyien a Csenger VKC kötelékében pallérozódnak. A kézilabdás egységet Balogh Attila, a klub elnöke fogta össze.
A labdarúgásos része az I. Moldvay János emléktorna nevet kapta, így állítva mementót id. Moldvay Jánosnak, aki rengeteg tett a csengeri labdarúgásért. A csengeri csapat mellett Tyukod, Porcsalma, Jánkmajtis és Rozsály iskoláinak csapatai mérettettek meg. A focitornát Szilágyi Sándor – az esemény ötletgazdája – szervezte és bonyolította.
A rendezvény kezdete előtt a csengeri általános iskola, a klubok képviselői, a családtagok és a lakosok közösen helyezték el az emlékezés koszorúit a két nagyszerű sportember sírhelyén.


 

 

