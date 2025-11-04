Az Egészségtudományi Karon semmi nem marad szerdán titokban

Mint minden ősszel, az idén is kinyitja kapuit leendő hallgatói előtt Nyíregyházán a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK).

Az Egészségtudományi Kar nyílt napján szakmai fogásokat is megmutatnak az érdeklődőknek

Fotó: szon.hu/archív

A november 5-ei, szerdai nyílt napon az ETK leendő hallgatói megismerkedhetnek a kar egészségtudományi és társadalomtudományi területeken elérhető képzési kínálatával, oktatókkal és egyetemistákkal, valamint bejárhatják a modern oktatási eszközökkel felszerelt tantermeket.

Az Egészségtudományi Kar nyílt napja – ahol minden kérdésre választ adnak

Bemutatóórákon hallhatnak a szakirányokról, a karrierépítési lehetőségekről, szakmai tapasztalatokról. Az érdeklődő középiskolások, kísérőik és a pedagógusok első kézből kaphatnak fontos információkat többek között a kar képzési portfóliójáról, tudományos tevékenységéről és a külföldi ösztöndíjakról is.

Megismerhetik a nyíregyházi intézmény széles körű partnerhálózatát, a hallgatói életet, a Verzár Frigyes Szakkollégium tevékenységét és eredményeit, továbbá azokat a szakmai gyakorlati lehetőségeket is, melyekkel a képzés során találkozhatnak. Az érdeklődők mindemellett interaktív foglalkozásokon, egészségügyi állapotfelmérésen, menedzsment és egészségügy témakörben pandemic társasjátékon, mozgáskihívásokon, intubációs, mikroszkópos és parazitológiai bemutatón is részt vehetnek a Sóstói úti campuson – tudatta a Debreceni Egyetem.