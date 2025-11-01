november 1., szombat

Program

38 perce

Egy világ, egy egészség, mert minden összefügg!– Egészség nap a Debreceni Egyetemen

Címkék#Nyíregyháza#Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar#Egy Egészség#Debreceni Egyetemen

Szon.hu

Szakmai szimpóziumot rendez a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Egy Egészség Intézete azzal a céllal, hogy közelebb hozza az intézmény hallgatóihoz az Egy Egészség koncepció szemléletét és annak gyakorlati jelentőségét. Ennek lényege, hogy az emberi egészség nem választható el az állatok és a környezet állapotától, hanem a kórokozók terjedése és evolúciója, illetve az élettelen károsító tényezők szempontjából egy rendszert alkotnak. A tanácskozáson egyetemi oktatók, kutatók, egészségügyi szakemberek, állatorvosok tudományos előadásokon hívják fel a figyelmet a különféle kórokozók általi veszélyekre és a megoldási, megelőzési lehetőségekre. A programot a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar minden képzési helyén, így Debrecen mellett Nyíregyházán, Szolnokon és Siófokon is megtartják, tájékoztatott az intézmény. 

Időpont: 2025. november 3., hétfő 9:00

Helyszín: Learning Center, LC-2.13-as és LC-2.14-es termek  (Debrecen, Egyetem tér 1.)

 

 

