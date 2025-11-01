november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász és emlékezés

1 órája

Szívszorító tragédiák és sorsok! Nem is gondolná, hogy kik hunytak el az idén vármegyénkben

Címkék#búcsú#gyász#elhunyt

Az idén számos ismert személyiségtől kellett végső búcsút venni. Világsztárok elvesztéséről jöttek a hírek, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is sokszor borult gyászba, a 2025-ben elhunyt emberekre emlékezünk.

Szon.hu

Mindenszentek és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és tiszteletünket fejezzük ki mindazok felé, akik már nem lehetnek köztünk, de fontosak voltak nekünk, vagy közösségünknek. Talán nem is kell bemutatni senkinek azokat a világsztárokat, ismert embereket, akik nagyon nagy űrt hagytak maguk után. Sok színész, rendező, zenész, sportoló, szakember is elhunyt az idén.  

Az elhunyt szabolcsiakra emlékezünk
Az elhunyt szabolcsiakra emlékezünk
Fotó: Illusztráció: KM

Elhunyt emberek a vármegyénkből

Ki ne ismerné David Lynch filmrendezőt, forgatókönyvírót; Diane Keaton Oscar-díjas színésznőt; Gene Hackman Oscar-díjas színészt; Robert Redford, Val Kilmer színészeket; Giorgio Armani divattervezőt; Hulk Hogan profi pankrátort; Jane Goodall, etológust, antropológust; George Foreman profi ökölvívót, vagy akár Ozzy Osbourne zenészt, a Black Sabbath frontemberét, de még sorolhatnánk. Azonban nem is kell ilyen mesze menni, hiszen sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon sokan vesztették el a szerettüket, kedvenc tanárukat, sportolójukat, színészüket. 

Az idén október 5-ig a KSH jelentése alapján 5097 vármegyei lakos halt meg. Minden veszteség nagy fájdalommal jár, főleg, ha sokan ismerték az elhunytat. 

Összeszedtük, hogy kiktől búcsúztunk az idén a portálunkon:

  • Életének 92. évében, 2025. január 2-án elhunyt Gyimesi Kálmán operaénekes, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium egykori tanulója. 
  • Elhunyt a Szpari egykori játékosa, a moldáv származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező Valerij Kapacina középpályás Sényőn kezdte magyarországi pályafutását. 
  • Gyászoltak a szabolcsi tűzoltók is, meghalt a kitüntetett alezredes, Beregvári Péter. 
  • Születésnapján hunyt el a népszerű edző életének 78. évében. Schreiber József a Nyíregyházi Sportcentrum korábbi kosárlabdaedzője volt.
  • A Nyíregyházi Egyetemre is fekete zászló került, márciusban elhunyt dr. Csorba Sándor professor emeritus. 
  • Lónya korábbi polgármestere 17 éven át irányította a községet, nyugdíjba vonulása után is segítette szeretett települését, Király Edittől is búcsúztunk.
  • Vojtó Mihályné, született Bodnár Erzsébet volt polgármester életének szinte minden napját Gávavencsellő közösségének szentelte. 
  • Gyászolt a Várda Labdarúgó Akadémia és a kisvárdai labdarúgás is, gyors lefolyású, türelemmel viselt betegség után, 71 éves korában hunyt el Fekete Mihály.
  • Életének 75. évében hunyt el Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az állampolgári jogok volt országgyűlési biztosa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 
  • Tragikus hirtelenséggel halt meg dr. Farkas Csilla nyíregyházi ügyvéd, korábbi képviselő.
  • A tiszadadaiak szívhez szóló üzenetekkel búcsúztak a református lelkipásztortól, korábbi önkormányzati képviselőtől, 57 évesen hunyt el Fazakas Alpár.
  • Kiváló szakemberként és példamutató emberként is nyomot hagyott a város életében a tiszavasvári háziorvos, dr. Kádár István.
  • Őszinte részvéttel búcsúztak Szabados Istvántól, Kisvárda egyik legjelentősebb alkotóegyéniségétől, grafikus- és fafaragó művésztől, megbecsült pedagógustól. 
  • ANyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum volt igazgatóhelyettesétől, oktatójától Jávorszki Györgytől is sokan búcsúztak. 
  • Heller Mihályné a 90-es évek elejétől oszlopos tagja volt Nyírpilisnek, 2014-től alpolgármesterként, majd 2018-tól polgármesterként dolgozott fáradhatatlanul a közösség fejlődéséért.
  • Dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében tért meg Teremtőjéhez. 
  • Opre Mihály furball edző vármegyénkben is közismert és elismert volt, hiszen trénerként megfordult a Nagyecsed, az Ibrány, a Mátészalka és a Nagyhalász csapatainál. 
  • Augusztusban elhunyt a nyíregyházi színész, bábszínész 83 esztendős korábban, Hetey László a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja volt. 
  • Elhunyt Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó, a Nyíregyházi Sportcentrum egykori sportolója és edzője is. 
  • Eisert Lászlóné Nyíregyháza Inczédy György életmű-díjasa is nagy űrt hagyott maga után.
  • Október 8-án elhunyt Csányi Ottó, Fasang-díjas karnagy, az Esze Tamás Gimnázium nyugalmazott ének-zene tanára, Mátészalka díszpolgára.
  • Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott pedagógusa Szentpéteri Zoltánné életének 80. évében hunyt el. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu