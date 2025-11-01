Szívszorító tragédiák és sorsok! Nem is gondolná, hogy kik hunytak el az idén vármegyénkben

Mindenszentek és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és tiszteletünket fejezzük ki mindazok felé, akik már nem lehetnek köztünk, de fontosak voltak nekünk, vagy közösségünknek. Talán nem is kell bemutatni senkinek azokat a világsztárokat, ismert embereket, akik nagyon nagy űrt hagytak maguk után. Sok színész, rendező, zenész, sportoló, szakember is elhunyt az idén.

Az elhunyt szabolcsiakra emlékezünk

Elhunyt emberek a vármegyénkből

Ki ne ismerné David Lynch filmrendezőt, forgatókönyvírót; Diane Keaton Oscar-díjas színésznőt; Gene Hackman Oscar-díjas színészt; Robert Redford, Val Kilmer színészeket; Giorgio Armani divattervezőt; Hulk Hogan profi pankrátort; Jane Goodall, etológust, antropológust; George Foreman profi ökölvívót, vagy akár Ozzy Osbourne zenészt, a Black Sabbath frontemberét, de még sorolhatnánk. Azonban nem is kell ilyen mesze menni, hiszen sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon sokan vesztették el a szerettüket, kedvenc tanárukat, sportolójukat, színészüket.

Az idén október 5-ig a KSH jelentése alapján 5097 vármegyei lakos halt meg. Minden veszteség nagy fájdalommal jár, főleg, ha sokan ismerték az elhunytat.

Összeszedtük, hogy kiktől búcsúztunk az idén a portálunkon: