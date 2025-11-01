35 perce
Szívszorító tragédiák és sorsok! Nem is gondolná, hogy kik hunytak el az idén vármegyénkben
Az idén számos ismert személyiségtől kellett végső búcsút venni. Világsztárok elvesztéséről jöttek a hírek, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is sokszor borult gyászba, a 2025-ben elhunyt emberekre emlékezünk.
Mindenszentek és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, és tiszteletünket fejezzük ki mindazok felé, akik már nem lehetnek köztünk, de fontosak voltak nekünk, vagy közösségünknek. Talán nem is kell bemutatni senkinek azokat a világsztárokat, ismert embereket, akik nagyon nagy űrt hagytak maguk után. Sok színész, rendező, zenész, sportoló, szakember is elhunyt az idén.
Elhunyt emberek a vármegyénkből
Ki ne ismerné David Lynch filmrendezőt, forgatókönyvírót; Diane Keaton Oscar-díjas színésznőt; Gene Hackman Oscar-díjas színészt; Robert Redford, Val Kilmer színészeket; Giorgio Armani divattervezőt; Hulk Hogan profi pankrátort; Jane Goodall, etológust, antropológust; George Foreman profi ökölvívót, vagy akár Ozzy Osbourne zenészt, a Black Sabbath frontemberét, de még sorolhatnánk. Azonban nem is kell ilyen mesze menni, hiszen sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon sokan vesztették el a szerettüket, kedvenc tanárukat, sportolójukat, színészüket.
Az idén október 5-ig a KSH jelentése alapján 5097 vármegyei lakos halt meg. Minden veszteség nagy fájdalommal jár, főleg, ha sokan ismerték az elhunytat.
Összeszedtük, hogy kiktől búcsúztunk az idén a portálunkon:
- Életének 92. évében, 2025. január 2-án elhunyt Gyimesi Kálmán operaénekes, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium egykori tanulója.
- Elhunyt a Szpari egykori játékosa, a moldáv származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező Valerij Kapacina középpályás Sényőn kezdte magyarországi pályafutását.
- Gyászoltak a szabolcsi tűzoltók is, meghalt a kitüntetett alezredes, Beregvári Péter.
Gyászolnak a szabolcsi tűzoltók, meghalt a kitüntetett alezredes
- Születésnapján hunyt el a népszerű edző életének 78. évében. Schreiber József a Nyíregyházi Sportcentrum korábbi kosárlabdaedzője volt.
Gyászol a nyíregyházi sportélet: születésnapján hunyt el a népszerű edző
- A Nyíregyházi Egyetemre is fekete zászló került, márciusban elhunyt dr. Csorba Sándor professor emeritus.
- Lónya korábbi polgármestere 17 éven át irányította a községet, nyugdíjba vonulása után is segítette szeretett települését, Király Edittől is búcsúztunk.
17 éven át irányította a községet, most az egész település őt gyászolja!
- Hosszú betegség után elhunyt Dr. Soós László Vilmos, Záhony egykori háziorvosa.
„Soha nem felejtem el, megmentette az életemet” – rengetegen gyászolják a szabolcsi háziorvost
- Vojtó Mihályné, született Bodnár Erzsébet volt polgármester életének szinte minden napját Gávavencsellő közösségének szentelte.
- Gyászolt a Várda Labdarúgó Akadémia és a kisvárdai labdarúgás is, gyors lefolyású, türelemmel viselt betegség után, 71 éves korában hunyt el Fekete Mihály.
- Életének 75. évében hunyt el Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, az állampolgári jogok volt országgyűlési biztosa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.
- Tragikus hirtelenséggel halt meg dr. Farkas Csilla nyíregyházi ügyvéd, korábbi képviselő.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a nyíregyházi ügyvéd, korábbi képviselő
- A tiszadadaiak szívhez szóló üzenetekkel búcsúztak a református lelkipásztortól, korábbi önkormányzati képviselőtől, 57 évesen hunyt el Fazakas Alpár.
- Kiváló szakemberként és példamutató emberként is nyomot hagyott a város életében a tiszavasvári háziorvos, dr. Kádár István.
Szeretett háziorvosát gyászolja a szabolcsi település, aki számtalan betegen segített
- Őszinte részvéttel búcsúztak Szabados Istvántól, Kisvárda egyik legjelentősebb alkotóegyéniségétől, grafikus- és fafaragó művésztől, megbecsült pedagógustól.
Egy egész város gyászolja a szeretett pedagógust, tehetséges művészt, jelentős alkotóegyéniséget
- ANyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum volt igazgatóhelyettesétől, oktatójától Jávorszki Györgytől is sokan búcsúztak.
„Több voltál egy kiváló tanárnál!” - Oktatóját gyászolja a nyíregyházi iskola
- Heller Mihályné a 90-es évek elejétől oszlopos tagja volt Nyírpilisnek, 2014-től alpolgármesterként, majd 2018-tól polgármesterként dolgozott fáradhatatlanul a közösség fejlődéséért.
Elhunyt a település egykori polgármestere – mindenki Marika nénije
- Dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében tért meg Teremtőjéhez.
Gyászol az egyházmegye: elhunyt a nyíregyháziak kedvelt püspöke
- Opre Mihály furball edző vármegyénkben is közismert és elismert volt, hiszen trénerként megfordult a Nagyecsed, az Ibrány, a Mátészalka és a Nagyhalász csapatainál.
Gyászolnak a szurkolók és a játékosok Szabolcsban: elhunyt a közkedvelt edző
- Augusztusban elhunyt a nyíregyházi színész, bábszínész 83 esztendős korábban, Hetey László a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja volt.
- Elhunyt Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó, a Nyíregyházi Sportcentrum egykori sportolója és edzője is.
Elhunyt a legendás nyíregyházi sportoló - nincsenek szavak...
- Eisert Lászlóné Nyíregyháza Inczédy György életmű-díjasa is nagy űrt hagyott maga után.
- Október 8-án elhunyt Csányi Ottó, Fasang-díjas karnagy, az Esze Tamás Gimnázium nyugalmazott ének-zene tanára, Mátészalka díszpolgára.
- Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott pedagógusa Szentpéteri Zoltánné életének 80. évében hunyt el.
Gyászol a nyíregyházi gimnázium: elhunyt a szeretett pedagógus
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!