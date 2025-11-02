Elképesztő képeken mutatja meg Chilét Dr. Sipos László Nyíregyházán!

Újabb Utazók a könyvtárban programra invitálja az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Ezúttal Chile – Meseország a Csendes-óceán és az Andok közt lesz a mesés helyszín, ahová Sipos László viszi el hallgatóságát, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, fotós ezúttal is vetítettképes előadást tart majd, november 7-én (pénteken) 16.30-tól.

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Konferenciaterem

Mint ismert, Dr. Sipos László Forster érmes fotográfus lenyűgöző képeken keresztül tárja elénk a Föld legizgalmasabb tájait – kontinenseken átívelő élményekről mesél rendszeresen nyíregyházi közönségének. Rengeteg kiállítása volt már a vármegye számos pontján fotóiból, melyek igazi csemegéknek számítanak.

Chile a világ leghosszabban elterülő országa. A chilei partvonal 6435 km hosszú. És egyben a világ egyik legkeskenyebbje is, szélessége alig több mint 200 km. Ferdinand Magellán volt az első európai, aki betette a lábát a mai Chile területére. Ő 1520-ban látogatta meg az országot. A Monte Verde a legrégebbi ismert emberi lakhely az amerikai kontinensen. A Monte Verde korai lakói időszámításunk előtt 16500 évvel jelentek meg a vidéken. Az ország növényeinek és állatainak több mint fele sehol máshol a Földön nem található meg. Az 5100 növény- és állatfajból több mint 2500 endemikus. Chilében található a világ legszárazabb sivataga, az Atacama-sivatag is. Ezen a helyen a feljegyzések kezdete óta egyetlen csepp eső sem esett. Chilében hat UNESCO világörökségi helyszín található: Chiloé templomai, Valparaíso kikötővárosának történelmi negyede, a Humberstone és Santa Laura salétromgyár, a Rapa Nui Nemzeti Park és Sewell bányaváros.

