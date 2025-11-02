2 órája
Így ragyogott Nyíregyháza Mindenszentek éjszakáján – mutatjuk a látványos drónfelvételt!
Egy éjszaka, amikor a csend beszélt. Fényben úszik a kegyeleti ünnepek idején az Északi temető Nyíregyházán.
Északi temető: így ragyogott Nyíregyháza! Mindenszentek napján a nyíregyházi Északi temető különös, meghitt fényárban úszott. Ezrek gyújtottak mécsest szeretteik emlékére, s az apró fények tengerként világították be a sírkertet.
Emlékezés az Északi temetőben
A drónfelvételeken jól látszik, ahogy a temető fénylő szívként lüktet a csendben. Egy pillanatra megáll az idő – elcsendesedik a város, és a fények között mindenki a saját emlékeit találja.
Látványos légi felvételeken a fényárban úszó nyíregyházi temetőFotók: Sipeki Péter
Halottak napján nemcsak gyászolunk – hálával gondolunk mindazokra, akik sokat jelentettek nekünk, akiknek emlékét haláluk után is megőrizzük, a szívünkbe zárjuk. A veszteség fájdalma idővel nem múlik el, csak átalakul: emlékké, amelyben ott él a szeretet. A mécsesek fénye a mulandóság és az örökkévalóság találkozását jelképezi, amikor a múlt és jelen egy pillanatra összeér, s összeköti az élőket az eltávozottakkal.
Mindenszentek estéjén fényárba borult a nyíregyházi temető:
Mindenszentek: fénybe öltözött az Északi-temető NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
