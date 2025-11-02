november 2., vasárnap

Halottak napja

1 órája

Így ragyogott Nyíregyháza Mindenszentek éjszakáján – mutatjuk a látványos drónfelvételt!

Egy éjszaka, amikor a csend beszélt. Fényben úszik a kegyeleti ünnepek idején az Északi temető Nyíregyházán.

Szon.hu

Északi temető: így ragyogott Nyíregyháza! Mindenszentek napján a nyíregyházi Északi temető különös, meghitt fényárban úszott. Ezrek gyújtottak mécsest szeretteik emlékére, s az apró fények tengerként világították be a sírkertet. 

Északi temető: így ragyogott Nyíregyháza!
Fotó: Sipeki Péter 

Emlékezés az Északi temetőben 

A drónfelvételeken jól látszik, ahogy a temető fénylő szívként lüktet a csendben. Egy pillanatra megáll az idő – elcsendesedik a város, és a fények között mindenki a saját emlékeit találja. 

Látványos légi felvételeken a fényárban úszó nyíregyházi temető

Fotók: Sipeki Péter

Halottak napján nemcsak gyászolunk – hálával gondolunk mindazokra, akik sokat jelentettek nekünk, akiknek emlékét haláluk után is megőrizzük, a szívünkbe zárjuk. A veszteség fájdalma idővel nem múlik el, csak átalakul: emlékké, amelyben ott él a szeretet. A mécsesek fénye a mulandóság és az örökkévalóság találkozását jelképezi, amikor a múlt és jelen egy pillanatra összeér, s összeköti az élőket az eltávozottakkal.

Mindenszentek estéjén fényárba borult a nyíregyházi temető:

Mindenszentek: fénybe öltözött az Északi-temető Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

 


 

