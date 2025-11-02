Így ragyogott Nyíregyháza Mindenszentek éjszakáján – mutatjuk a látványos drónfelvételt!

Északi temető: így ragyogott Nyíregyháza! Mindenszentek napján a nyíregyházi Északi temető különös, meghitt fényárban úszott. Ezrek gyújtottak mécsest szeretteik emlékére, s az apró fények tengerként világították be a sírkertet.

Fotó: Sipeki Péter

Emlékezés az Északi temetőben

A drónfelvételeken jól látszik, ahogy a temető fénylő szívként lüktet a csendben. Egy pillanatra megáll az idő – elcsendesedik a város, és a fények között mindenki a saját emlékeit találja.