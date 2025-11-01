1 órája
Sokkoló adatok Szabolcsban: tucatnyi a hepatitisz A-fertőzés
Közösségi járvány Bács-Kiskun megyében, malária Baranyában, vírusos haemorrhagiás-láz Pesten. Csak néhány azon fertőző betegségek közül, amik az elmúlt időszakban felütötték a fejüket az országban. Szabolcsban sem lélegezhetünk fel, ugyanis a 42. héten ismét sok volt hepatitisz A-s beteg.
Tömeges gastroenteritis-járvány döntötte ágynak a gyerekeket egy Bács-Kiskun megyei óvodában. Negyven ovis és egy dolgozó betegedett meg, hányás és hőemelkedés voltak a vezető tüneteik, kórházi ápolásra szerencsére senki nem szorult. A járványügyi vizsgálatok során kiderült, hogy nem fertőzött étel okozta a bajt, a kór kontakt úton terjedt, sikerült is azonosítani a beteget, akinél rotavírust mutattak ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 42. hétre vonatkozó jelentése szerint a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül egy idős betegnél felmerült a szamárköhögés gyanúja, de a tesztek végül nem igazolták azt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Súlyos fertőző betegségekkel tértek haza
Ezzel szemben Baranyában bebizonyosodott, hogy egy 28 éves líbiai származású férfi malária fertőzéssel tért vissza Magyarországra, míg egy Pest megyei, szintén 28 esztendős nőt vírusos haemorrhagiás-lázzal diagnosztizáltak; ő Tanzániában járt a betegség lappangási idejében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében október 13–29. között
- 7 gyomor-bélhurut,
- 11 szalmonella,
- 6 rotavírus,
- 18 hepatitisz, ebből 15 hepatitisz A,
- 3 skarlát,
- 7 bárányhimlő és
- 1 gennyes agyhártyagyulladás
megbetegedést igazoltak.
Hepatitis A– hosszú ideig fertőzőképes
A vírus széklettel, szennyezett vízzel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás – írja az egészsgvonal.gov.hu. A hepatitis A attól veszélyes, hogy a fertőzött személy a tünetek megjelenése előtti 2 hétben és a tünetek elmúlta után 1 hétig fertőzőképes. Ebben az időszakban kerülni kell a testi kontaktust más személyekkel: ne készítsen másoknak ételt, ne használjon másokkal közös evőeszközöket, ne ossza meg a törölközőjét. Ha gyermeke fertőzött, ebben a periódusban ne menjen közösségbe.
Dr. Kiss Csaba háziorvos korábban is hangsúlyozta: A hepatitis A ellen védőoltás is elérhető, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a patikákban.
A hepatitis A – ellentétben a B vagy a C vírus okozta fertőzéssel – nem krónikus betegség: puffadással, hányingerrel, étvágytalansággal, hányással, hasmenéssel, lázzal, izom és ízületi fájdalommal, súlyosabb esetben sárgasággal járó májgyulladás, ami tüneti terápia mellett, sőt, sokszor magától meggyógyul. A mellékhelyiségek rendszeres és alapos takarításával, és ahogy a Covid idején megtanultuk, de mára már felejtünk: megfelelő szappanos kézmosással, alkoholos kézfertőtlenítővel a fertőzés elkerülhető. A zöldségeket, gyümölcsöket jól meg kell mosni, és ajánlott elkerülni a nyers ételeket.
Ön tudta?
A hepatitis a máj akut vagy krónikus gyulladásos megbetegedése, melyet elsősorban fertőző vírusok okoznak, de kialakulásában más károsító hatások – például az alkohol – is szerepet játszhatnak. A máj az anyagcserénk központi szerve, szűrő és méregtelenítő szerv, és sok más szervünkkel ellentétben a megbetegedése akár hosszú időn át rejtve maradhat, ezért védelme kiemelten fontos feladat. A jelenleg ismert, májgyulladást okozó vírusokat A, B, C, D és E betűjelekkel különböztetik meg, és X-szel jelölik a még nem azonosított vírusokat. Bár mindegyik vírus májbetegséget okoz, jelentős különbségek vannak a betegség lefolyásában, súlyosságában, terjedésük módjában. Az A-típus okozta akut vírusos hepatitis többnyire enyhe megbetegedés, és gyakran észrevétlen is marad a fertőzés (egyes esetekben viszont súlyos, akár végzetes komplikációk is felléphetnek). A krónikus megbetegedések – melyeket általában a B-, C- és D-típusok okoznak – a legtöbb esetben tünetmentesek, és kezelés nélkül lassan, évtizedek alatt válnak egyre súlyosabbá (ezáltal felismerhetővé). A betegek többsége nem is gyanítja, hogy vírushordozó – a becslések szerint a hepatitisben szenvedők 95%-a nincs tudatában fertőzésének –, ezért tudtukon kívül továbbadhatják a vírust másoknak. ( forrás: weborvos.hu)
Ajánljuk még:
„Megöllek, nem lehetsz ennyire hülye” – üvöltötte a szabolcsi horrorapa, mielőtt a saját fia halálra verte
Tömegverekedés tört ki a nyíregyházi vonaton! A lábánál fogva akarták lerángatni az intézkedő rendőrt
Jön a téli menetrend, változik a buszközlekedés Nyíregyházán