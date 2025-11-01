Sokkoló adatok Szabolcsban: tucatnyi a hepatitisz A-fertőzés

Tömeges gastroenteritis-járvány döntötte ágynak a gyerekeket egy Bács-Kiskun megyei óvodában. Negyven ovis és egy dolgozó betegedett meg, hányás és hőemelkedés voltak a vezető tüneteik, kórházi ápolásra szerencsére senki nem szorult. A járványügyi vizsgálatok során kiderült, hogy nem fertőzött étel okozta a bajt, a kór kontakt úton terjedt, sikerült is azonosítani a beteget, akinél rotavírust mutattak ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 42. hétre vonatkozó jelentése szerint a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül egy idős betegnél felmerült a szamárköhögés gyanúja, de a tesztek végül nem igazolták azt.

Fertőző betegségek: sokan szalmonellásak, himlősek, hepatitisz A-sok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Súlyos fertőző betegségekkel tértek haza

Ezzel szemben Baranyában bebizonyosodott, hogy egy 28 éves líbiai származású férfi malária fertőzéssel tért vissza Magyarországra, míg egy Pest megyei, szintén 28 esztendős nőt vírusos haemorrhagiás-lázzal diagnosztizáltak; ő Tanzániában járt a betegség lappangási idejében.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében október 13–29. között

7 gyomor-bélhurut,

11 szalmonella,

6 rotavírus,

18 hepatitisz, ebből 15 hepatitisz A,

3 skarlát,

7 bárányhimlő és

1 gennyes agyhártyagyulladás

megbetegedést igazoltak.

Hepatitis A– hosszú ideig fertőzőképes

A vírus széklettel, szennyezett vízzel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás – írja az egészsgvonal.gov.hu. A hepatitis A attól veszélyes, hogy a fertőzött személy a tünetek megjelenése előtti 2 hétben és a tünetek elmúlta után 1 hétig fertőzőképes. Ebben az időszakban kerülni kell a testi kontaktust más személyekkel: ne készítsen másoknak ételt, ne használjon másokkal közös evőeszközöket, ne ossza meg a törölközőjét. Ha gyermeke fertőzött, ebben a periódusban ne menjen közösségbe.

Dr. Kiss Csaba háziorvos korábban is hangsúlyozta: A hepatitis A ellen védőoltás is elérhető, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a patikákban.