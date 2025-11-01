november 1., szombat

Objektum

10 perce

Mi lehet ez? Furcsa dolgot fotóztak Tiszalök felett (fotók)

Címkék#Tiszalök#furcsa jelenség#objektum#fotó

Lehet, hogy egy kísérleti ballon vagy valami egészen más? Különös objektumot fotóztak a szabolcsi égbolton.

Szon.hu

Furcsa jelenség Tiszalök felett. Különös objektumról készült képek adnak okot találgatásra a közösségi médiában. Egy kondenzcsík vagy zsinórszerű valami, és egy ernyőt formázó dolog jelent meg a szabolcsi égbolton pénteken. Az ismeretlen jelenséget sikerült is lencsevégre kapni.

Ma ezt a különös objektumot sikerült lefotózni a tiszalöki égbolton. 

- olvasható Extrém időjárás- Észlelések közösségi oldalán Rokonál Zotya Fotografia bejegyzése.

furcsa jelenség Tiszalök
Furcsa jelenség Tiszalök felett. Vajon mi lehet ez?
Forrás: Rokonál Zotya Fotográfia közösségi oldala

Furcsa jelenség Tiszalök felett: de mi lehet ez?

Elsőre akár meteorológiai ballon is lehetne, de a fényes visszaverődés és a hosszú csík mintha valami mást is sejtetne. Lehet, hogy egy kísérleti ballon vagy valami egészen más? Ha valaki tudja pontosan, mi lehet ez, ossza meg bátran a tippjét! 👇

 - folytatódott a bejegyzés.

Forrás: Rokonál Zotya Fotográfia
Forrás: Rokonál Zotya Fotográfia

A kommentszekcióban mennek a találgatások, mi is lehet ez valójában:

Hàt nekem ez a kisérleti ballon nagyon ökörnyàlnak tûnik

Nagy valószínűséggel meteorológiai ballon, mert akkortájt Hajdúböszörményben találtak egy rádiószondát, amely 33 km magasan kidurrant. Sokkal magasabban volt, mint egy repülő is

Olyan mint egy ernyő. Valaki felakadt egy felhőre.

