10 perce
Mi lehet ez? Furcsa dolgot fotóztak Tiszalök felett (fotók)
Lehet, hogy egy kísérleti ballon vagy valami egészen más? Különös objektumot fotóztak a szabolcsi égbolton.
Furcsa jelenség Tiszalök felett. Különös objektumról készült képek adnak okot találgatásra a közösségi médiában. Egy kondenzcsík vagy zsinórszerű valami, és egy ernyőt formázó dolog jelent meg a szabolcsi égbolton pénteken. Az ismeretlen jelenséget sikerült is lencsevégre kapni.
Ma ezt a különös objektumot sikerült lefotózni a tiszalöki égbolton.
- olvasható Extrém időjárás- Észlelések közösségi oldalán Rokonál Zotya Fotografia bejegyzése.
Furcsa jelenség Tiszalök felett: de mi lehet ez?
Elsőre akár meteorológiai ballon is lehetne, de a fényes visszaverődés és a hosszú csík mintha valami mást is sejtetne. Lehet, hogy egy kísérleti ballon vagy valami egészen más? Ha valaki tudja pontosan, mi lehet ez, ossza meg bátran a tippjét! 👇
- folytatódott a bejegyzés.
A kommentszekcióban mennek a találgatások, mi is lehet ez valójában:
Hàt nekem ez a kisérleti ballon nagyon ökörnyàlnak tûnik
Nagy valószínűséggel meteorológiai ballon, mert akkortájt Hajdúböszörményben találtak egy rádiószondát, amely 33 km magasan kidurrant. Sokkal magasabban volt, mint egy repülő is
Olyan mint egy ernyő. Valaki felakadt egy felhőre.
Ez is érdekelheti:
Ezt nézze meg! Meglepő vendégek a Kisvárda–Nyíregyháza meccsen (fotók)
A rémálmok birodalma Gergelyiugornyán, amit nem érdemes kihagyni! (fotók)
Szörnyű tragédia! Gázolt a Nyíregyházáról indult InterCity, késnek a vonatok az érintett vonalon
Elképesztő számok a magyar lakásokból – Vajon a te otthonod is veszélyben van?