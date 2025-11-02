3 órája
Figyelem! Ezért az élményért évente kétszer nem kell fizetni
Kevés olyan felnőtt és idős ember él ma úgy az országban, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, aki még soha nem panaszkodott nyak-, váll-, hát-, derék- vagy lábfájdalmakra. A fürdőgyógyászati ellátások ezek enyhítésére szolgálnak, és amit kevesen tudnak: évente kétszer jelentős támogatással vehetjük igénybe. Itt vannak a részletek!
Súlyfürdő, iszappakolás, orvosi gyógymasszázs – csak néhány azon kezelések közül, amiket szakorvosi beutalóval a zsebünkben vehetünk igénybe, méghozzá tb-támogatással. A fürdőgyógyászati ellátások jelentősen javítják a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai és érbetegségektől szenvedők életminőségét. A betegség jellegétől függetlenül évente kétszer rendelheti el a szakorvos a kúrát. A fürdőgyógyászati ellátásokat kombináltan is igénybe vehetik a betegek, de egy kúra általában 15 alkalmas – indokolt esetben lehet kevesebb vagy több, de maximum 20 – és legfeljebb négy különböző kezelést tartalmazhat – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatójából.
Fürdőgyógyászati ellátások:
- gyógyvizes gyógymedence
- gyógyvizes kádfürdő
- iszappakolás
- súlyfürdő
- szénsavas fürdő
- orvosi gyógymasszázs
- víz alatti vízsugármasszázs
- víz alatti csoportos gyógytorna
- komplex fürdőgyógyászati ellátás
Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás:
- 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás
Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás:
- szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta)
Hogyan vehetjük igénybe a fürdőgyógyászati ellátást?
– Nézzünk egy példát! A beteg felkeresi a háziorvosát, mert fáj a dereka. Ha az eliindított terápia nem elég hatékony, írunk egy beutalót, amivel továbbmegy a reumatológiára. A fürdőgyógyászati, fizikoterápiás kezeléseket Nyíregyházán az Aquarius szakorvosa állítja össze, miután megvizsgálta a beteget – mondta el kérdésünkre dr. Zilahi Zsolt háziorvos. Hozzátette: a fürdőkúra során azok az izmok, amelyek korábban be voltak feszülve, rögösödve, kilazulnak, csökken a beteg fájdalma és javul az életminősége, sőt, akár panaszmentessé is válhat. Vannak azonban olyan betegségek, amelyek esetén veszélyes lehet a meleg gyógyvizes kezelés. Súlyos szívkoszorúér-betegségnél, szívelégtelenségnél, szívinfarktust követően, kezeletlen pajzsmirigy-túlműködésnél, gyulladt ízület esetében és például friss bőrsérülésnél kimondottan nem ajánlott, ahogy lázasan sem a legjobb ötlet gyógyfürdőbe menni.
Amit még érdemes tudni
- Ezeket a gyógyászati ellátásokat csak szakorvos rendelheti meg, de magánrendelésen még szakorvos sem kérhet tb-támogatással gyógyfürdőkezelést.
- Támogatással csak olyan fürdőben vehető igénybe a szolgáltatás, amelyik rendelkezik szerződéssel a NEAK-kal.
- A gyógyászati ellátásokért fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, ugyanis ez egy szabad ármegállapítású szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy más összeget kérhetnek el pl. a nyíregyházi, a debreceni vagy a hajdúszoboszlói fürdőben.
- Amennyiben utaznia kell a betegnek az adott helyre, akkor jár neki utazási költségtérítés. Az utazási utalványt a gyógyászati ellátást felíró orvos állítja ki.
