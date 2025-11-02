november 2., vasárnap

Gyógymód

3 órája

Figyelem! Ezért az élményért évente kétszer nem kell fizetni

Címkék#fürdőgyógyászat#gyógyfürdő#kezelés

Kevés olyan felnőtt és idős ember él ma úgy az országban, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, aki még soha nem panaszkodott nyak-, váll-, hát-, derék- vagy lábfájdalmakra. A fürdőgyógyászati ellátások ezek enyhítésére szolgálnak, és amit kevesen tudnak: évente kétszer jelentős támogatással vehetjük igénybe. Itt vannak a részletek!

Munkatársunktól

Súlyfürdő, iszappakolás, orvosi gyógymasszázs – csak néhány azon kezelések közül, amiket szakorvosi beutalóval a zsebünkben vehetünk igénybe, méghozzá tb-támogatással. A fürdőgyógyászati ellátások jelentősen javítják a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai és érbetegségektől szenvedők életminőségét. A betegség jellegétől függetlenül évente kétszer rendelheti el a szakorvos a kúrát. A fürdőgyógyászati ellátásokat kombináltan is igénybe vehetik a betegek, de egy kúra általában 15 alkalmas – indokolt esetben lehet kevesebb vagy több, de maximum 20 – és legfeljebb négy különböző kezelést tartalmazhat – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatójából.

Fürdőgyógyászati ellátás évente kétszer 15 alkalommal, jelentős támogatással vehető igénybe.
Fürdőgyógyászati ellátás: a súlyfürdő enyhíti a fájdalmakat és segíti a gyógyulást
Illusztráció: aquariusspa.hu

Fürdőgyógyászati ellátások:

  • gyógyvizes gyógymedence
  • gyógyvizes kádfürdő
  • iszappakolás
  • súlyfürdő
  • szénsavas fürdő
  • orvosi gyógymasszázs
  • víz alatti vízsugármasszázs
  • víz alatti csoportos gyógytorna
  • komplex fürdőgyógyászati ellátás

Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás:

  • 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás:

  • szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta)

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Hogyan vehetjük igénybe a fürdőgyógyászati ellátást?

– Nézzünk egy példát! A beteg felkeresi a háziorvosát, mert fáj a dereka. Ha az eliindított terápia nem elég hatékony, írunk egy beutalót, amivel továbbmegy a reumatológiára. A fürdőgyógyászati, fizikoterápiás kezeléseket Nyíregyházán az Aquarius szakorvosa állítja össze, miután megvizsgálta a beteget – mondta el kérdésünkre dr. Zilahi Zsolt háziorvos. Hozzátette: a fürdőkúra során azok az izmok, amelyek korábban be voltak feszülve, rögösödve, kilazulnak, csökken a beteg fájdalma és javul az életminősége, sőt, akár panaszmentessé is válhat. Vannak azonban olyan betegségek, amelyek esetén veszélyes lehet a meleg gyógyvizes kezelés. Súlyos szívkoszorúér-betegségnél, szívelégtelenségnél, szívinfarktust követően, kezeletlen pajzsmirigy-túlműködésnél, gyulladt ízület esetében és például friss bőrsérülésnél kimondottan nem ajánlott, ahogy lázasan sem a legjobb ötlet gyógyfürdőbe menni.

Fürdőgyógyászati ellátás évente kétszer 15 alkalommal, jelentős támogatással vehető igénybe.
Az iszappakolás gyulladáscsökkentő hatású, de nem mindenkinek ajánlják
Illusztráció: aquariusspa.hu

Amit még érdemes tudni

  • Ezeket a gyógyászati ellátásokat csak szakorvos rendelheti meg, de magánrendelésen még szakorvos sem kérhet tb-támogatással gyógyfürdőkezelést.
  • Támogatással csak olyan fürdőben vehető igénybe a szolgáltatás, amelyik rendelkezik szerződéssel a NEAK-kal.
  • A gyógyászati ellátásokért fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, ugyanis ez egy szabad ármegállapítású szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy más összeget kérhetnek el pl. a nyíregyházi, a debreceni vagy a hajdúszoboszlói fürdőben.
  • Amennyiben utaznia kell a betegnek az adott helyre, akkor jár neki utazási költségtérítés. Az utazási utalványt a gyógyászati ellátást felíró orvos állítja ki.

 

