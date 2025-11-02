Figyelem! Ezért az élményért évente kétszer nem kell fizetni

Súlyfürdő, iszappakolás, orvosi gyógymasszázs – csak néhány azon kezelések közül, amiket szakorvosi beutalóval a zsebünkben vehetünk igénybe, méghozzá tb-támogatással. A fürdőgyógyászati ellátások jelentősen javítják a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai és érbetegségektől szenvedők életminőségét. A betegség jellegétől függetlenül évente kétszer rendelheti el a szakorvos a kúrát. A fürdőgyógyászati ellátásokat kombináltan is igénybe vehetik a betegek, de egy kúra általában 15 alkalmas – indokolt esetben lehet kevesebb vagy több, de maximum 20 – és legfeljebb négy különböző kezelést tartalmazhat – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatójából.

Fürdőgyógyászati ellátás: a súlyfürdő enyhíti a fájdalmakat és segíti a gyógyulást

Fürdőgyógyászati ellátások:

gyógyvizes gyógymedence

gyógyvizes kádfürdő

iszappakolás

súlyfürdő

szénsavas fürdő

orvosi gyógymasszázs

víz alatti vízsugármasszázs

víz alatti csoportos gyógytorna

komplex fürdőgyógyászati ellátás

Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás:

18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás:

szén-dioxid gyógygázfürdő (mofetta)

Hogyan vehetjük igénybe a fürdőgyógyászati ellátást?

– Nézzünk egy példát! A beteg felkeresi a háziorvosát, mert fáj a dereka. Ha az eliindított terápia nem elég hatékony, írunk egy beutalót, amivel továbbmegy a reumatológiára. A fürdőgyógyászati, fizikoterápiás kezeléseket Nyíregyházán az Aquarius szakorvosa állítja össze, miután megvizsgálta a beteget – mondta el kérdésünkre dr. Zilahi Zsolt háziorvos. Hozzátette: a fürdőkúra során azok az izmok, amelyek korábban be voltak feszülve, rögösödve, kilazulnak, csökken a beteg fájdalma és javul az életminősége, sőt, akár panaszmentessé is válhat. Vannak azonban olyan betegségek, amelyek esetén veszélyes lehet a meleg gyógyvizes kezelés. Súlyos szívkoszorúér-betegségnél, szívelégtelenségnél, szívinfarktust követően, kezeletlen pajzsmirigy-túlműködésnél, gyulladt ízület esetében és például friss bőrsérülésnél kimondottan nem ajánlott, ahogy lázasan sem a legjobb ötlet gyógyfürdőbe menni.