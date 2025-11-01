3 órája
Elképesztő számok a magyar lakásokból – Vajon a te otthonod is veszélyben van?
A lakások többségében már javában fűtenek, ami jelentősen megnöveli a tűzesetek kockázatát. Füstérzékelő nélkül azonban szinte esélytelen időben észlelni a tüzet, így életmentő szerepük felbecsülhetetlen.
Bár az idei ősz még nem mutatta meg mogorva arcát, azért a lakások többségében már javában fűtenek, és sajnos ilyenkor jelentősen megnő a tűzesetek kockázata. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint az idén október elsejéig összesen 4739 lakóépület gyulladt ki, ami 128-cal több az előző év azonos időszakához képest. Vajon fontosnak tartják -e az emberek a füstérzékelő rendszereket?
Füstérzékelőre vagy szénmonoxid-jelzőre van szükség?
A statisztikák szerint a tüzek keletkezésének helye és oka is jól körvonalazódik: a lakástüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, míg 7 százaléka a tárolókban keletkezett. Leggyakoribb kiváltó okok az elektromos problémák, a nyílt láng használata, a hibás fűtőeszközök, valamint a sütés-főzés során fellépő balesetek. Riasztó adat, hogy a 4739 tűzzel érintett lakóház közül mindössze 8-ban működött füstérzékelő. Pedig a füstérzékelő azonnali figyelmeztetést ad a tűz korai szakaszában. Segít az embereknek időben elhagyni az épületet, mielőtt a lángok terjednek. Több típusa van: optikai (fényérzékelős) és ionizációs.
Megnő a lakástüzek kockázata télen
Sokan összekeverik a füstérzékelőt és a szén-monoxid-érzékelőt. Ez utóbbi is egy nagyon fontos eszköz a téli időszakban a gázzal fűtött lakásokban. Figyelmeztet a halálos mérgezésre akár fűtőberendezésből, kandallóból vagy kazánból származó CO miatt. Riaszt, mielőtt tünetek (fejfájás, hányinger, szédülés) jelentkeznek, ami életmentő lehet.
A katasztrófavédelem a közösségi oldalán a két eszköz fontosságára hívja fel a figyelmet s mint írja, tegyünk rendet abban is, mi a különbség a két eszköz között:
A füstérzékelő észleli a tüzet, már annak keletkezésekor.
- Hangosan sípol, így ha éppen egy másik helyiségben vagy, akkor is meghallod a 85 decibellel visító készüléket.
- A kezdeti stádiumban lévő tüzet akár te is meg tudod fékezni, de ha mégsem, akkor is épségben ki tudsz menekülni és hívni a tűzoltókat.
- A füstérzékelőt a szoba közepén, a mennyezetre szereld!
- A legolcsóbb megoldás, ha optikai füstérzékelőt vásárolsz, de tudd, ez a típus a gőzre is beindul, így nem való fürdőszobába vagy tűzhely fölé.
- Ha a konyhába tennél füstérzékelőt, akkor a tűzhelytől kicsit távolabb, a plafonra helyezd!
- Léteznek kombinált hő- és füstérzékelők is, amelyek drágábbak, de a fürdőbe ez a legpraktikusabb.
- Első lépésként bőven elegendő, ha a konyhába, a nappaliba és a hálóba vásárolsz ilyen eszközt.
- A szoba közepén, a plafonra helyezd‼
A szén-monoxid-érzékelő:
- A rendkívül mérgező, kis mennyiségben is halálos szén-monoxidot érzékeli. Ez a gáz az otthonodban keletkezik, amikor zárt térben nyílt láng ég, és a helyiségben nincs megfelelő levegő-utánpótlás. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan, te nem tudod észrevenni, KIZÁRÓLAG AZ ÉRZÉKELŐ.
- Ha zárt égésterű fűtőeszközöd, vízmelegítőd, vagy távfűtéses otthonod van, nincs nyílt láng a lakásban, tehát nem indokolt ilyen eszközt vásárolni.
- Ha viszont kandallód, cserépkályhád, nyílt égésterű vízmelegítőd, nyílt égésterű gázkazánod, vagy akár csak egy gáztűzhelyed van, mindenképpen vásárolj szén-monoxid-érzékelőt!
- Sokan tévesen a plafonra, vagy a szekrény tetejére teszik a szén-monoxid-érzékelőt, mondván: a szén-monoxid könnyebb a levegőnél. Csakugyan könnyebb, de minimálisan, így hát remekül elkeveredik a szoba levegőjével.
- Mindig légzési magasságba, a nyílt lángtól egy-másfél méterre helyezd el ‼
- Ne a szoba sarkában kapjon helyet, mert ott áramlási holtterek alakulhatnak ki, ahol nem fog megfelelően működni. A sarkoktól tíz-húsz centiméteres távolságra rakd.
- Ha a hálószobába szánod a szén-monoxid-érzékelőt, akkor a fekvő testhelyzetnek megfelelően tedd fejmagasságba, például az éjjeli szekrényre.
