Elképesztő számok a magyar lakásokból – Vajon a te otthonod is veszélyben van?

Bár az idei ősz még nem mutatta meg mogorva arcát, azért a lakások többségében már javában fűtenek, és sajnos ilyenkor jelentősen megnő a tűzesetek kockázata. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint az idén október elsejéig összesen 4739 lakóépület gyulladt ki, ami 128-cal több az előző év azonos időszakához képest. Vajon fontosnak tartják -e az emberek a füstérzékelő rendszereket?

Füstérzékelő nélkül azonban szinte esélytelen időben észlelni a tüzet, így életmentő szerepük felbecsülhetetlen Fotó: Shutterstock

Füstérzékelőre vagy szénmonoxid-jelzőre van szükség?

A statisztikák szerint a tüzek keletkezésének helye és oka is jól körvonalazódik: a lakástüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, míg 7 százaléka a tárolókban keletkezett. Leggyakoribb kiváltó okok az elektromos problémák, a nyílt láng használata, a hibás fűtőeszközök, valamint a sütés-főzés során fellépő balesetek. Riasztó adat, hogy a 4739 tűzzel érintett lakóház közül mindössze 8-ban működött füstérzékelő. Pedig a füstérzékelő azonnali figyelmeztetést ad a tűz korai szakaszában. Segít az embereknek időben elhagyni az épületet, mielőtt a lángok terjednek. Több típusa van: optikai (fényérzékelős) és ionizációs.

Megnő a lakástüzek kockázata télen

Sokan összekeverik a füstérzékelőt és a szén-monoxid-érzékelőt. Ez utóbbi is egy nagyon fontos eszköz a téli időszakban a gázzal fűtött lakásokban. Figyelmeztet a halálos mérgezésre akár fűtőberendezésből, kandallóból vagy kazánból származó CO miatt. Riaszt, mielőtt tünetek (fejfájás, hányinger, szédülés) jelentkeznek, ami életmentő lehet.

A katasztrófavédelem a közösségi oldalán a két eszköz fontosságára hívja fel a figyelmet s mint írja, tegyünk rendet abban is, mi a különbség a két eszköz között:

A füstérzékelő észleli a tüzet, már annak keletkezésekor.