Gyász: elhunyt a Nyíregyházán játszott, ismert játékvezető

64 esztendős korában elhunyt Szikszay Sándor kézilabdázó, testnevelő tanár, játékvezető, versenybíró, a Hajdú-Bihar vármegyei kézilabdázás kiemelkedő alakja, aki Nyíregyháza egyik, azóta már megszűnt egyesületében játszott. Játékosként a DMTE csapatában, főiskolás korában a Nyíregyházi Sportegyesületben játszott. A főiskola elvégzése után Debrecenben a DEKO, majd Hajdúnánáson, 1995-től 1997-ig Berettyó MSE, 1997-től Debreceni Nyomdász SK csapatban szerepelt, majd 2002-ben levezetésként az Amatőr Debreceni KK csapatában kézilabdázott. Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg kézilabdás berkeiben is a gyász az úr ezekben a napokban.

Gyász: elhunyt Szikszay Sándor

Gyász: folyamatosan tagja volt az NB I-es versenybírói keretnek

1985-től haláláig testnevelés-földrajz szakos oktatóként a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozott.

1994-95 környékén pár évig a Berettyó MSE férfi csapatának az edzője is volt. 1990-ben vizsgázott le játékvezetőként, 1996-tól vezetett NB I/B-s és NB II-es mérkőzéseket Kordás Istvánnal, Péterffy Alberttel, Szilágyi Józseffel, Márton Andrással és Nyéki Lászlóval. Az NB-s játékvezetői felső életkor betöltése után 2019-ig a megyei- és utánpótlás-bajnokságban vezetett, segítve a fiatalabb játékvezetőket. 1996-tól 2001-ig, majd 2011-től-2022 szeptemberéig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának elnöke, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának az elnöke volt. 2004-ben közreműködött a hazai rendezésű női Európa-bajnokság debreceni helyszínén. 2023-ban a Magyar Kézilabda Szövetség elismerő oklevelét vehette át. Folyamatosan tagja volt az NB I-es versenybírói keretnek, ameddig egészsége engedte, rendszeresen részt vett mérkőzéseken – olvasható a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján. Szabolcs-Szatmár-Bereg kézilabda egyesületei is gyászolják Szikszay Sándort.