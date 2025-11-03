november 3., hétfő

Győző névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy űr maradt utána

1 órája

Gyász: elhunyt a Nyíregyházán játszott, ismert játékvezető

Címkék#Kordás István#Péterffy Albert#Szikszay Sándor

Elhunyt Szikszay Sándor. Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg kézilabdás berkeiben is a gyász az úr ezekben a napokban.

Szon.hu
Gyász: elhunyt a Nyíregyházán játszott, ismert játékvezető

64 esztendős korában elhunyt Szikszay Sándor kézilabdázó, testnevelő tanár, játékvezető, versenybíró, a Hajdú-Bihar vármegyei kézilabdázás kiemelkedő alakja, aki Nyíregyháza egyik, azóta már megszűnt egyesületében játszott.  Játékosként a DMTE csapatában, főiskolás korában a Nyíregyházi Sportegyesületben játszott. A főiskola elvégzése után Debrecenben a DEKO, majd Hajdúnánáson, 1995-től 1997-ig Berettyó MSE, 1997-től Debreceni Nyomdász SK csapatban szerepelt, majd 2002-ben levezetésként az Amatőr Debreceni KK csapatában kézilabdázott. Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg kézilabdás berkeiben is a gyász az úr ezekben a napokban.

gyász Szikszay Sándor
Gyász: elhunyt Szikszay Sándor

Gyász: folyamatosan tagja volt az NB I-es versenybírói keretnek

1985-től haláláig testnevelés-földrajz szakos oktatóként a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozott.
1994-95 környékén pár évig a Berettyó MSE férfi csapatának az edzője is volt. 1990-ben vizsgázott le játékvezetőként, 1996-tól vezetett NB I/B-s és NB II-es mérkőzéseket Kordás Istvánnal, Péterffy Alberttel, Szilágyi Józseffel, Márton Andrással és Nyéki Lászlóval. Az NB-s játékvezetői felső életkor betöltése után 2019-ig a megyei- és utánpótlás-bajnokságban vezetett, segítve a fiatalabb játékvezetőket. 1996-tól 2001-ig, majd 2011-től-2022 szeptemberéig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának elnöke, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának az elnöke volt. 2004-ben közreműködött a hazai rendezésű női Európa-bajnokság debreceni helyszínén. 2023-ban a Magyar Kézilabda Szövetség elismerő oklevelét vehette át. Folyamatosan tagja volt az NB I-es versenybírói keretnek, ameddig egészsége engedte, rendszeresen részt vett mérkőzéseken – olvasható a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján. Szabolcs-Szatmár-Bereg kézilabda egyesületei is gyászolják Szikszay Sándort.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu