Mai évfordulók
Játékos istentiszteletet tartanak a gyerekeknek vasárnap

Címkék#bibliai történet#gyermek istentisztelet#Szentírás

Az eseményre 6-14. éves fiatalokat várnak. Találkozó a tiszadobi református templomban, majd irány a parókia. A gyermek istentisztelet 11 órakor kezdődik.

Szon.hu
Játékos istentiszteletet tartanak a gyerekeknek vasárnap

Isten Szava iránytűként és útmutatásul szolgál az életünkben

Forrás: Tiszadob Református Gyülekezet FB

Játékos gyermek istentiszteletre hívja november 2-án, vasárnap 11 órától a 6-14. év közötti fiatalokat a Tiszadob Református Gyülekezet. A program, amelyben játék, bibliai történetek felelevenítése és kreatív foglalkozás is szerepel, a helyi templomban kezdődik, majd az első ének után, együtt átvonul a csoport a parókiára.

Gyermek istentisztelet
A játékos gyermek istentisztelet a református templomban kezdődik, majd a parókián folytatódik
Forrás: Tiszadob Református Gyülekezet FB

Több, mint egy egyszerű könyv 

Ahogy arra a Református Pedagógiai Intézet egyik tanulmánya rávilágít: a Biblia megismertetése és megszerettetése nem pusztán annyit jelent, hogy néhány bibliai történetet megtanulnak a gyerekek. Fontos, hogy a Bibliát Isten szavaként, Isten Igéjeként értsék és lássák. Fokozatos fel kell építeni a gyermekek Szentírás szeretetét és vágyakozást kell bennük ébreszteni, hogy akarjanak Isten Igéjével naponta élni. 
A gyerekek egy része olyan családi háttérrel rendelkezik, ahol abszolút nincs Biblia, vagy a Szentírás olvasása nem a mindennapok része, így először is fontos annak a felismertetése, hogy a Biblia több, mint egy egyszerű könyv a könyvespolcon. Isten szava, amely iránytűt, útmutatást az életünkben. A gyerekek ebben a korban rendkívül befogadóak, kíváncsiak, érdeklődőek, a képes bibliák segítségével a fiatalok maguk is kutathatják az Írást, és közelebb kerülhet hozzájuk annak üzenete. Természetesen fontos, hogy képek nélküli, Szent Bibliát is lássanak a gyerekek.

Gyermekbiblia: válasszunk bölcsen!

„Sok szülő teszi fel a kérdést, hogy vajon gyermekkorban lehet-e, kell-e Bibliát olvasni a gyerekekkel, és ha igen, hogyan kezdjünk hozzá. Melyik történeteket válasszuk ki és melyiket hagyjuk el? Hogyan válasszunk gyermekbibliát? Hány éves kortól olvashatunk bibliai történetet a gyerekeknek?” – sorakoztatja kérdéseit „Hogyan olvassunk Bibliát a gyerekekkel?” című, a reformatus.hu-n olvasható cikkében Siba-Rohn Hilda lelkész, majd az alábbi tanácsokat adja:

  • Legyen gyermekbibliánk! Ezek a kiadványok azért készültek, hogy a Biblia legfontosabb történeteit, üzeneteit gyermekek számára érthetővé tegyék. Később, 11-12. éves kortól már a felnőtt Bibliából is olvashatják a tanításokat. Amikor gyermekbibliát keresünk, válasszunk olyat, ami egyszerű képekkel és Krisztus-ábrázolással mondja el gyermeknyelven, de mégis hűen a Biblia történeteit. 
  • Kezdjük az elején! Érdemes a teremtéstörténettel kezdeni és lassan végighaladni sorban az ószövetségi majd újszövetségi részeken. Amikor ünnepre készülünk (karácsony, húsvét, pünkösd), az aktuális történeteket vegyük elő. 
  • Olvassuk együtt! A bibliai történetek közös olvasása összekapcsol bennünket egymással és Istennel.
  • Kutassunk válaszok után! A gyermekeink előbb-utóbb kérdéseket tesznek fel a világ keletkezésével, élettel-halállal, Istennel kapcsolatban. Nézzünk utána a helyes válaszoknak, induljunk közös felfedezőútra a gyermekünkkel! Miközben az ő hite növekszik, a mi hitünk is mélyül.
  • Mutassunk jó példát! Minden érték és szokás mintákon keresztül adódik át. A bibliaolvasás akkor lesz a gyerek életének része, ha látják, hogy a mi életünknek is része. (Forrás: budai református gyülekezet)

 

 

