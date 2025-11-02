Játékos istentiszteletet tartanak a gyerekeknek vasárnap

Játékos gyermek istentiszteletre hívja november 2-án, vasárnap 11 órától a 6-14. év közötti fiatalokat a Tiszadob Református Gyülekezet. A program, amelyben játék, bibliai történetek felelevenítése és kreatív foglalkozás is szerepel, a helyi templomban kezdődik, majd az első ének után, együtt átvonul a csoport a parókiára.

A játékos gyermek istentisztelet a református templomban kezdődik, majd a parókián folytatódik

Forrás: Tiszadob Református Gyülekezet FB

Több, mint egy egyszerű könyv

Ahogy arra a Református Pedagógiai Intézet egyik tanulmánya rávilágít: a Biblia megismertetése és megszerettetése nem pusztán annyit jelent, hogy néhány bibliai történetet megtanulnak a gyerekek. Fontos, hogy a Bibliát Isten szavaként, Isten Igéjeként értsék és lássák. Fokozatos fel kell építeni a gyermekek Szentírás szeretetét és vágyakozást kell bennük ébreszteni, hogy akarjanak Isten Igéjével naponta élni.

A gyerekek egy része olyan családi háttérrel rendelkezik, ahol abszolút nincs Biblia, vagy a Szentírás olvasása nem a mindennapok része, így először is fontos annak a felismertetése, hogy a Biblia több, mint egy egyszerű könyv a könyvespolcon. Isten szava, amely iránytűt, útmutatást az életünkben. A gyerekek ebben a korban rendkívül befogadóak, kíváncsiak, érdeklődőek, a képes bibliák segítségével a fiatalok maguk is kutathatják az Írást, és közelebb kerülhet hozzájuk annak üzenete. Természetesen fontos, hogy képek nélküli, Szent Bibliát is lássanak a gyerekek.

Gyermekbiblia: válasszunk bölcsen!

„Sok szülő teszi fel a kérdést, hogy vajon gyermekkorban lehet-e, kell-e Bibliát olvasni a gyerekekkel, és ha igen, hogyan kezdjünk hozzá. Melyik történeteket válasszuk ki és melyiket hagyjuk el? Hogyan válasszunk gyermekbibliát? Hány éves kortól olvashatunk bibliai történetet a gyerekeknek?” – sorakoztatja kérdéseit „Hogyan olvassunk Bibliát a gyerekekkel?” című, a reformatus.hu-n olvasható cikkében Siba-Rohn Hilda lelkész, majd az alábbi tanácsokat adja: