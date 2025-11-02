1 órája
Száz éve alapították az első gyógyszertárat Ibrányban
A város történelmében számos olyan példamutató ember, család vagy kevésbé köztudott esemény van, amelyek helyet érdemelnek a kiadványsorozatban. Az Ibrányi Krónika első kötetét szerdán mutatják be a helyi művelődési központban.
A kiadványt méltatja: Baloghné Szűcs Zsuzsanna etnográfus, muzeológus
Az Ibrányi Helytörténeti Egyesület lelkiismeretesen és céltudatosan folytatja a nagy elődök munkáját, a város múltjának kutatását, tárgyi és szellemi értékeinek gyűjtését. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékezik vissza a hiteles forrásokat feltáró és könyvben megjelentető krónikásaira – Hegedűs Dezső, Szurdoki Ferenc, dr. Nagy Ferenc –, valamint a „fénnyel író” krónikásra, Gosztonyi Tiborra. Viszont Ibrány történetében számos olyan példamutató ember, család vagy mélységében feltáratlan, kevésbé köztudott esemény van még, amelyeket – kiegészítve az újabb kutatásokkal – a civil szervezet érdemesnek tart megjelentetni az Ibrányi Krónika elnevezésű helytörténeti kiadványsorozatban.
Az I. Ibrányi Krónika a helyi közegészségügy megalapítójának állít emléket
Az első könyv, amely Tábori Tibor tollából született, vitéz dr. Juhász Istvánnak, Ibrány első önálló községi orvosának, az ibrányi közegészségügy megalapítójának állít emléket. Az ibrányi egészségügy rövid története 1924-2025 című munkát november 5-én, szerdán 17 órától az Ibrányi László Művelődési Központban mutatja be és dedikálja a szerző, a kiadványt méltatja: Baloghné Szűcs Zsuzsanna etnográfus, muzeológus, területi múzeumigazgató.
A könyv az 1924-ben, Juhász doktor által létrehozott első önálló orvosi praxis történetét, illetve a két világháború közötti Ibrány egészségügyi állapotát mutatja be. A kiadványban helyet kapott továbbá az éppen 100 éve, 1925-ben alapított első ibrányi gyógyszertár története is az ’50-es évek államosításáig bezárólag – adta hírül az Ibrányi Helytörténeti Egyesület.
