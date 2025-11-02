november 2., vasárnap

Achilles névnap

19°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvbemutató

24 perce

Száz éve alapították az első gyógyszertárat Ibrányban

Címkék#Ibrányi Helytörténeti Egyesület#orvos#doktor

A város történelmében számos olyan példamutató ember, család vagy kevésbé köztudott esemény van, amelyek helyet érdemelnek a kiadványsorozatban. Az Ibrányi Krónika első kötetét szerdán mutatják be a helyi művelődési központban.

Szon.hu
Száz éve alapították az első gyógyszertárat Ibrányban

A kiadványt méltatja: Baloghné Szűcs Zsuzsanna etnográfus, muzeológus

Forrás: magyarmuzeumok.hu

Az Ibrányi Helytörténeti Egyesület lelkiismeretesen és céltudatosan folytatja a nagy elődök munkáját, a város múltjának kutatását, tárgyi és szellemi értékeinek gyűjtését. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékezik vissza a hiteles forrásokat feltáró és könyvben megjelentető krónikásaira – Hegedűs Dezső, Szurdoki Ferenc, dr. Nagy Ferenc –, valamint a „fénnyel író” krónikásra, Gosztonyi Tiborra. Viszont Ibrány történetében számos olyan példamutató ember, család vagy mélységében feltáratlan, kevésbé köztudott esemény van még, amelyeket – kiegészítve az újabb kutatásokkal – a civil szervezet érdemesnek tart megjelentetni az Ibrányi Krónika elnevezésű helytörténeti kiadványsorozatban.

Ibrányi Krónika
Vitéz dr. Juhász István, Ibrány első önálló községi orvosa – az ő munkásságáról is mesél az Ibrányi Krónika első kötete
Forrás: ILMKS Ibrány

Az I. Ibrányi Krónika a helyi közegészségügy megalapítójának állít emléket

Az első könyv, amely Tábori Tibor tollából született, vitéz dr. Juhász Istvánnak, Ibrány első önálló községi orvosának, az ibrányi közegészségügy megalapítójának állít emléket. Az ibrányi egészségügy rövid története 1924-2025 című munkát november 5-én, szerdán 17 órától az Ibrányi László Művelődési Központban mutatja be és dedikálja a szerző, a kiadványt méltatja: Baloghné Szűcs Zsuzsanna etnográfus, muzeológus, területi múzeumigazgató. 
A könyv az 1924-ben, Juhász doktor által létrehozott első önálló orvosi praxis történetét, illetve a két világháború közötti Ibrány egészségügyi állapotát mutatja be. A kiadványban helyet kapott továbbá az éppen 100 éve, 1925-ben alapított első ibrányi gyógyszertár története is az ’50-es évek államosításáig bezárólag – adta hírül az Ibrányi Helytörténeti Egyesület.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu