A hőmérséklet tovább esik, de azért van jó hír is: így alakul az időjárás kedden Szabolcs vármegyében!

A hét második napján már több napsütésre számíthatunk. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

Újra napos lesz az időjárás holnap Szabolcs vármegyében.

Fotó: HungaroMet

Országos előrejelzés: ezt ígéri az időjárás holnap!

A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. –írja a HungaroMet

A Köpönyeg előrejelzése szerint holnap a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Ilyen lesz az időjárás holnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén:

Reggel

Hidegebb, lehetnek foltokban párás, ködös területek. A hőmérséklet 1–4 °C körül alakul. A levegő kissé nyirkos lehet, felhőátvonulások jöhetnek. A szél mérsékelt, északkeleti irányból fújhat.

Délután

Az időszak legváltozatosabb része: 10–14 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Változó felhőzet várható — lehetnek napsütéses időszakok, de felhőoszlopok is. Első felhőszakadás nem kizárt, inkább helyi zápor formájában. A szél lehet élénk, főleg északias áramlással.

Este

Este 5–8 °C körül alakul a hőmérséklet. A felhőzet fokozatosan sűrűsödhet, lehetnek borultabb részek. Eső egyelőre nem valószínű. A szél mérséklődik, de helyenként még lehet némi légmozgás.

Milyen idő lesz holnap? – Járások szerinti időjárás előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Nyíregyházi 2 – 4 11 – 13 6 – 8 Mátészalkai 1 – 3 10 – 12 5 – 7 Kisvárdai 1 – 3 11 – 13 6 – 8 Fehérgyarmati 1 – 4 10 – 12 5 – 7 Ibrányi 2 – 4 10 – 13 6 – 8 Tiszavasvári 1 – 4 11 – 13 5 – 8 Baktalórántházi 1 – 3 10 – 12 5 – 7 Csengeri 1 – 3 11 – 13 6 – 8

Ez várható holnap a legfrissebb időjárás előrejelzés alapján

A holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ismét változékony nappal kecsegtet. Reggel hűvös és helyenként párás, délután enyhe meleggel, de felhőkkel és esetleges záporral, este mérsékelt lehűléssel. Nem lesz vészes az idő, de az esernyő nem feltétlenül árt – főleg akkor, ha délután kimozdulnál. Összességében nyugodt, kissé borongós hangulatú keddre számíthatunk.

