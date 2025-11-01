Milyen időre számíthatunk halottak napján Szabolcsban?

Akár 20 fok is lehet november második napján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Itt a teljes előrejelzés, mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

Meleg lesz az időjárás holnap Szabolcsban is

Forrás: met.hu

Országos előrejelzés

Éjjel növekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. Mindeközben éjjel az északi, északnyugati tájakon pára, köd képződik, valamint rétegfelhőzet is terjeszkedhet, ami holnap délelőtt csak lassan zsugorodik, az északi határvidéken maradhatnak tartósan borult részek. Csapadék nem lesz, azonban vasárnap késő estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől. A déli szél ma az Észak-Dunántúlon, holnap már másutt is többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13, míg a legtovább derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 3 és 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 24 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő - írta a HungaroMet.

Halottak napján is az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb tartományba emelkedik a hőmérséklet az ország legnagyobb részén. Estétől, késő estétől egy közeledő front hatására északnyugat felől növekszik a csapadékhajlam.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén holnap az alábbi időjárásra készülhetünk:

Reggel

November 2-án kora reggel 7–9 °C körüli értékekkel indul a nap. Felhős vagy erősen felhős ég várható, nyugat felől csökkenő intenzitással. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad – északnyugati, északi irányból esetenként élénkülhet. A hőmérséklet 7-11 °C között alakul.

Délután

Délre egyértelmű felmelegedés kezdődik: délutánra akár 18-20 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet.

A felhőzet kissé ritkul – délután a megyén belül több órára előbújhat a nap, bár helyenként továbbra is maradnak felhős szakaszok. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél délután mérséklődik, de időnként még élénk lehet. A hőmérséklet 16-20 °C között alakul.