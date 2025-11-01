november 1., szombat

Milyen időre számíthatunk halottak napján Szabolcsban?

Címkék#napsütés#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Időjáráselőrejelzés#időjárás#Nyíregyháza#időjárás-jelentés

November 2-án megszokottnál jóval magasabb tartományba emelkedik a hőmérséklet. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap Szabolcsban!

Szon.hu

Akár 20 fok is lehet november második napján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Itt a teljes előrejelzés, mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

időjárás holnap
Meleg lesz az időjárás holnap Szabolcsban is
Forrás: met.hu

Országos előrejelzés

Éjjel növekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. Mindeközben éjjel az északi, északnyugati tájakon pára, köd képződik, valamint rétegfelhőzet is terjeszkedhet, ami holnap délelőtt csak lassan zsugorodik, az északi határvidéken maradhatnak tartósan borult részek. Csapadék nem lesz, azonban vasárnap késő estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől. A déli szél ma az Észak-Dunántúlon, holnap már másutt is többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13, míg a legtovább derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 3 és 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 24 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő - írta a HungaroMet.

Halottak napján is az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb tartományba emelkedik a hőmérséklet az ország legnagyobb részén. Estétől, késő estétől egy közeledő front hatására északnyugat felől növekszik a csapadékhajlam.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén holnap az alábbi időjárásra készülhetünk:

Reggel

November 2-án kora reggel 7–9 °C körüli értékekkel indul a nap. Felhős vagy erősen felhős ég várható, nyugat felől csökkenő intenzitással. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad – északnyugati, északi irányból esetenként élénkülhet. A hőmérséklet 7-11 °C között alakul.

Délután

Délre egyértelmű felmelegedés kezdődik: délutánra akár 18-20 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet.
A felhőzet kissé ritkul – délután a megyén belül több órára előbújhat a nap, bár helyenként továbbra is maradnak felhős szakaszok. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél délután mérséklődik, de időnként még élénk lehet. A hőmérséklet 16-20 °C között alakul.

Este

Az est folyamán a hőmérséklet fokozatosan csökken, 14-15 °C körüli értékre.
Az ég ismét felhősebbé válhat, különösen az éjszaka közeledtével. Csapadékkel várhatóan nem kell számolni. A szél tovább mérséklődik. A hőmérséklet 12-14 °C között alakul

Milyen idő lesz holnap? -  Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C)
Nyíregyházi81914
Baktalórántházi71813
Csengeri71813
Fehérgyarmati71813
Ibrányi81813
Kisvárdai71914
Mátészalkai71813
Nagyecsed–Bátorligeti71813
Nyírbátori71813
Tarpa–Vásárosnaményi81914
Tiszavasvári81813
Záhonyi81914

Összegzés

Vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye lakói egy nyugodt hangulatú őszi napra számíthatnak. A reggeli hűvösséget gyorsan felváltja a napos, kellemes délután, estére pedig enyhe lehűlés jön. Csapadék nem várható, így ideális idő lesz szabadtéri tevékenységre.

