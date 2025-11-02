2 órája
Érkezik a durva lehűlés? Ilyen lesz az időjárás holnap Szabolcsban
Hűvösebb pillanatokat tartogat a hétfő. Nézd meg, hogyan alakul az időjárás holnap Szabolcsban!
Borongóssal nappal indulhat a hét. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!
Országos előrejelzés: ilyen lesz az időjárás holnap!
Délelőtt keleten is fokozatosan megvastagszik a felhőzet, majd délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol - elsősorban a Bakonyban - viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük. –írja a HungaroMet
A Köpönyeg előrejelzése szerint holnap nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Így alakul az időjárás holnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén:
Reggel
Reggelre a levegő 6–10 °C köré hűl, részben felhős, részben borult ég mellett néhány helyen gyenge zápor is kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, de átmenetileg élénk széllökések is előfordulhatnak.
Délután
Délutánra legalább részben felszakadozik a felhőzet, de továbbra is számítani lehet záporokra vagy futó zivatarokra. A hőmérséklet 14–17 °C közé emelkedik, kifejezetten változékony idő jön. A szél élénk, néhol már erősebb lökések is előfordulnak.
Este
Estére 8–12 °C között alakul a hőmérséklet. A felhőzet erősebben megduzzad, különösen az északnyugati részek felől, és néhol ismét előfordulhatnak gyenge záporok, főleg a késő esti órákban. A szél mérséklődik, de helyenként továbbra is fújhat.
Milyen idő lesz holnap? – Járások szerinti időjárás előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Mátészalka
|7
|15
|10
|Nyíregyháza
|6
|16
|11
|Kisvárda
|7
|15
|10
|Nagykálló
|6
|16
|11
|Vásárosnamény
|6
|14
|9
|Baktalórántháza
|7
|16
|10
Ez várható holnap a legfrissebb időjárás előrejelzés alapján
A holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében változékony napot ígér: reggel gyengén borult, néhol csapadékos, délután záporokkal tarkított, estére ismét borult és hűvös idő lehet. A hőmérséklet mérsékelten emelkedik, de a napsütés nem garantált.
Összességében: ne bízzunk megszokásban, legyen kéznél esernyő is, de a nap folyamán kialakulhatnak kellemes pillanatok is — az időjárás holnap változékony arcát mutatja
