Időjárás

2 órája

Érkezik a durva lehűlés? Ilyen lesz az időjárás holnap Szabolcsban

Hűvösebb pillanatokat tartogat a hétfő. Nézd meg, hogyan alakul az időjárás holnap Szabolcsban!

Szon.hu

Borongóssal nappal indulhat a hét. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

Borongós lesz az időjárás holnap Szabolcsban.
Fotó: HungaroMet

Országos előrejelzés: ilyen lesz az időjárás holnap!

Délelőtt keleten is fokozatosan megvastagszik a felhőzet, majd délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol - elsősorban a Bakonyban - viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük. írja a HungaroMet

A Köpönyeg előrejelzése szerint holnap nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Estefelé nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Így alakul az időjárás holnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén:

Reggel
Reggelre a levegő 6–10 °C köré hűl, részben felhős, részben borult ég mellett néhány helyen gyenge zápor is kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, de átmenetileg élénk széllökések is előfordulhatnak.

Délután
Délutánra legalább részben felszakadozik a felhőzet, de továbbra is számítani lehet záporokra vagy futó zivatarokra. A hőmérséklet 14–17 °C közé emelkedik, kifejezetten változékony idő jön. A szél élénk, néhol már erősebb lökések is előfordulnak.

Este
Estére 8–12 °C között alakul a hőmérséklet. A felhőzet erősebben megduzzad, különösen az északnyugati részek felől, és néhol ismét előfordulhatnak gyenge záporok, főleg a késő esti órákban. A szél mérséklődik, de helyenként továbbra is fújhat.

Milyen idő lesz holnap? Járások szerinti időjárás előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Mátészalka71510
Nyíregyháza61611
Kisvárda71510
Nagykálló61611
Vásárosnamény6149
Baktalórántháza71610

Ez várható holnap a legfrissebb időjárás előrejelzés alapján

A holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében változékony napot ígér: reggel gyengén borult, néhol csapadékos, délután záporokkal tarkított, estére ismét borult és hűvös idő lehet. A hőmérséklet mérsékelten emelkedik, de a napsütés nem garantált.
Összességében: ne bízzunk megszokásban, legyen kéznél esernyő is, de a nap folyamán kialakulhatnak kellemes pillanatok is — az időjárás holnap változékony arcát mutatja

