14 perce

Ködös lehet a reggel! - Így alakul az időjárás szerdán Szabolcs vármegyében!

Szerdán szinte mindenhol szikrázóan naposra fordul az idő. Így alakul az időjárás holnap Szabolcsban!

Hajnalban még köd, de utána érkezik a napsütés november 5-én, szerdán. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

időjárás holnap
Szerda: naposnak ígérkezik az időjárás holnap
Fotó: met.hu

Országos előrejelzés: ezt ígéri az időjárás holnap!

A gomolyfelhők feloszlanak, és túlnyomóan derült időben lesz részünk. Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet holnap a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű - írta a HungaroMet.

Az előttünk álló éjszaka képződő párásság, köd szerdán még szinte mindenütt feloszlik - ezt követően azonban egyre bonyolultabbá teszi az előrejelzést a ködhajlam fokozódásának intenzitása, majd hétvégén már egy hidegcsepp is.

 

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: a vármegyében hidegebb lesz a reggel: várhatóan 1–4 °C körül alakul a hőmérséklet. Néhol párás, ködös foltok is lehetnek, különösen a mélyebb völgyekben. A felhőzet kezdetben alacsonyabb, majd fokozatosan emelkedhet. Az északkeleti szél megélénkülhet.

Délután: délutánra 10–14 °C köré melegszik a levegő Eső nem valószínű, de nem teljesen kizárt. A szél kissé megélénkülhet.

Este: estefelé 5–8 °C közé csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet ismét növekedhet, borultabb égbolt várható. Csapadék már kevésbé valószínű. A szél mérséklődik, de a hűvös levegő miatt már előfodulhat, hogy melegebb ruhára lesz szükség.

Milyen idő lesz holnap? Járások szerinti időjárás előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Nyíregyházi2 – 411 – 136 – 8
Mátészalkai1 – 310 – 125 – 7
Kisvárdai1 – 311 – 136 – 8
Fehérgyarmati1 – 410 – 125 – 7
Ibrányi2 – 410 – 136 – 8
Tiszavasvári1 – 411 – 135 – 8
Baktalórántházi1 – 310 – 125 – 7
Csengeri1 – 311 – 136 – 8
Vásárosnaményi1 – 310 – 125 – 7
Záhonyi1 – 311 – 136 – 8

Összegzés

Szabolcs vármegye időjárása reggel hűvös és párás lesz, délután enyhülő idővel, de felhőkkel és akár gyenge záporokkal – este pedig ismét hűvös, borultabb légkör várható. Összességében inkább nyugodt, de kissé változékony napra készülhetünk. Aki a szabadban időzik majd, készítsen egy réteges öltözetet – különösen reggel és este.

