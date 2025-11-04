Ködös lehet a reggel! - Így alakul az időjárás szerdán Szabolcs vármegyében!

Hajnalban még köd, de utána érkezik a napsütés november 5-én, szerdán. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!

Szerda: naposnak ígérkezik az időjárás holnap

Fotó: met.hu

Országos előrejelzés: ezt ígéri az időjárás holnap!

A gomolyfelhők feloszlanak, és túlnyomóan derült időben lesz részünk. Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet holnap a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű - írta a HungaroMet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az előttünk álló éjszaka képződő párásság, köd szerdán még szinte mindenütt feloszlik - ezt követően azonban egyre bonyolultabbá teszi az előrejelzést a ködhajlam fokozódásának intenzitása, majd hétvégén már egy hidegcsepp is.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: a vármegyében hidegebb lesz a reggel: várhatóan 1–4 °C körül alakul a hőmérséklet. Néhol párás, ködös foltok is lehetnek, különösen a mélyebb völgyekben. A felhőzet kezdetben alacsonyabb, majd fokozatosan emelkedhet. Az északkeleti szél megélénkülhet.

Délután: délutánra 10–14 °C köré melegszik a levegő Eső nem valószínű, de nem teljesen kizárt. A szél kissé megélénkülhet.

Este: estefelé 5–8 °C közé csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet ismét növekedhet, borultabb égbolt várható. Csapadék már kevésbé valószínű. A szél mérséklődik, de a hűvös levegő miatt már előfodulhat, hogy melegebb ruhára lesz szükség.

Milyen idő lesz holnap? – Járások szerinti időjárás előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Nyíregyházi 2 – 4 11 – 13 6 – 8 Mátészalkai 1 – 3 10 – 12 5 – 7 Kisvárdai 1 – 3 11 – 13 6 – 8 Fehérgyarmati 1 – 4 10 – 12 5 – 7 Ibrányi 2 – 4 10 – 13 6 – 8 Tiszavasvári 1 – 4 11 – 13 5 – 8 Baktalórántházi 1 – 3 10 – 12 5 – 7 Csengeri 1 – 3 11 – 13 6 – 8 Vásárosnaményi 1 – 3 10 – 12 5 – 7 Záhonyi 1 – 3 11 – 13 6 – 8

Összegzés

Szabolcs vármegye időjárása reggel hűvös és párás lesz, délután enyhülő idővel, de felhőkkel és akár gyenge záporokkal – este pedig ismét hűvös, borultabb légkör várható. Összességében inkább nyugodt, de kissé változékony napra készülhetünk. Aki a szabadban időzik majd, készítsen egy réteges öltözetet – különösen reggel és este.