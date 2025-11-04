55 perce
Ködös lehet a reggel! - Így alakul az időjárás szerdán Szabolcs vármegyében!
Szerdán szinte mindenhol szikrázóan naposra fordul az idő. Így alakul az időjárás holnap Szabolcsban!
Hajnalban még köd, de utána érkezik a napsütés november 5-én, szerdán. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás holnap!
Országos előrejelzés: ezt ígéri az időjárás holnap!
A gomolyfelhők feloszlanak, és túlnyomóan derült időben lesz részünk. Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet holnap a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű - írta a HungaroMet.
Az előttünk álló éjszaka képződő párásság, köd szerdán még szinte mindenütt feloszlik - ezt követően azonban egyre bonyolultabbá teszi az előrejelzést a ködhajlam fokozódásának intenzitása, majd hétvégén már egy hidegcsepp is.
Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Reggel: a vármegyében hidegebb lesz a reggel: várhatóan 1–4 °C körül alakul a hőmérséklet. Néhol párás, ködös foltok is lehetnek, különösen a mélyebb völgyekben. A felhőzet kezdetben alacsonyabb, majd fokozatosan emelkedhet. Az északkeleti szél megélénkülhet.
Délután: délutánra 10–14 °C köré melegszik a levegő Eső nem valószínű, de nem teljesen kizárt. A szél kissé megélénkülhet.
Este: estefelé 5–8 °C közé csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet ismét növekedhet, borultabb égbolt várható. Csapadék már kevésbé valószínű. A szél mérséklődik, de a hűvös levegő miatt már előfodulhat, hogy melegebb ruhára lesz szükség.
Milyen idő lesz holnap? – Járások szerinti időjárás előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Nyíregyházi
|2 – 4
|11 – 13
|6 – 8
|Mátészalkai
|1 – 3
|10 – 12
|5 – 7
|Kisvárdai
|1 – 3
|11 – 13
|6 – 8
|Fehérgyarmati
|1 – 4
|10 – 12
|5 – 7
|Ibrányi
|2 – 4
|10 – 13
|6 – 8
|Tiszavasvári
|1 – 4
|11 – 13
|5 – 8
|Baktalórántházi
|1 – 3
|10 – 12
|5 – 7
|Csengeri
|1 – 3
|11 – 13
|6 – 8
|Vásárosnaményi
|1 – 3
|10 – 12
|5 – 7
|Záhonyi
|1 – 3
|11 – 13
|6 – 8
Összegzés
Szabolcs vármegye időjárása reggel hűvös és párás lesz, délután enyhülő idővel, de felhőkkel és akár gyenge záporokkal – este pedig ismét hűvös, borultabb légkör várható. Összességében inkább nyugodt, de kissé változékony napra készülhetünk. Aki a szabadban időzik majd, készítsen egy réteges öltözetet – különösen reggel és este.
