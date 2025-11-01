Gyertyafény a csendben – így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján (fotó+videó)

Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján: A lángoló gyertyák fénye a temetőben olyan, mintha a múlt halk üzenetei suhannának a levegőben. Minden mécses egy-egy szótalan történet, mely elhunyt szeretteinkről mesél.

Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján Fotó: Sipeki Péter

Ahogy végigsétálunk a sorokon, a csendet csak a suttogó beszélgetések és a távolról hallatszó harangszó töri meg. Az emberek meghitt pillanatokban idézik fel rokonaikat és mindazokat, akik már nem lehetnek köztünk. Virágokat helyeznek el nyugvóhelyeiken, mécseseket gyújtanak. A temető ilyenkor nem csak a búcsú helye, hanem a közös emlékezés és a szeretet kifejeződése is. Az alábbi képeken megelevenedik az a különös, szelíd szépség, amely ilyenkor körülöleli az egész várost.

