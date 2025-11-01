november 1., szombat

Marianna névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeretteinkre emlékezünk

2 órája

Gyertyafény a csendben – így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján (fotó+videó)

Címkék#csend#gyertyafény#Nyíregyháza#mindenszentek#temető

Mindenszentek estéjén fényárba borult a nyíregyházi temető. Mécsesek ezrei világították meg a sírokat.

Szon.hu

Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján: A lángoló gyertyák fénye a temetőben olyan, mintha a múlt halk üzenetei suhannának a levegőben. Minden mécses egy-egy szótalan történet, mely elhunyt szeretteinkről mesél. 

Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján:
Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján Fotó: Sipeki Péter

Ahogy végigsétálunk a sorokon, a csendet csak a suttogó beszélgetések és a távolról hallatszó harangszó töri meg. Az emberek meghitt pillanatokban idézik fel rokonaikat és mindazokat, akik már nem lehetnek köztünk. Virágokat helyeznek el nyugvóhelyeiken, mécseseket gyújtanak. A temető ilyenkor nem csak a búcsú helye, hanem a közös emlékezés és a szeretet kifejeződése is. Az alábbi képeken megelevenedik az a különös, szelíd szépség, amely ilyenkor körülöleli az egész várost.

Nézzék meg fotóinkat! 

Mindenszentek: fénybe öltözött az Északi-temető Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Videó is készült a magasból:

Hírportálunkon olvashattak ma róla, hogy sok kivételes embertől vettünk búcsút az idén Szabolcsban. Az elhunytakra ebben a cikkünkben emlékeztünk vissza: 

A gyász hosszú folyamat. A sebek nagyon nehezen gyógyulnak be, ha valaki nem tudott elbúcsúzni elhunyt szerettétől. Egy el nem mondott „szeretlek”, egy elmaradt ölelés, amit már nem volt kinek átadni, sokáig gyötri a lelket. A kimondatlan búcsúról Bakancsos Sándor görögkatolikus pappal beszélgettünk a kegyeleti ünnepek alkalmából. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu