Gyertyafény a csendben – így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján (fotó+videó)
Mindenszentek estéjén fényárba borult a nyíregyházi temető. Mécsesek ezrei világították meg a sírokat.
Így ragyog a nyíregyházi temető Mindenszentek napján: A lángoló gyertyák fénye a temetőben olyan, mintha a múlt halk üzenetei suhannának a levegőben. Minden mécses egy-egy szótalan történet, mely elhunyt szeretteinkről mesél.
Ahogy végigsétálunk a sorokon, a csendet csak a suttogó beszélgetések és a távolról hallatszó harangszó töri meg. Az emberek meghitt pillanatokban idézik fel rokonaikat és mindazokat, akik már nem lehetnek köztünk. Virágokat helyeznek el nyugvóhelyeiken, mécseseket gyújtanak. A temető ilyenkor nem csak a búcsú helye, hanem a közös emlékezés és a szeretet kifejeződése is. Az alábbi képeken megelevenedik az a különös, szelíd szépség, amely ilyenkor körülöleli az egész várost.
Nézzék meg fotóinkat!
Mindenszentek: fénybe öltözött az Északi-temető NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Videó is készült a magasból:
