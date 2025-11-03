november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Évtizedek a lángok és a közösség szolgálatában – jubileumi elismerések (fotókkal)

Címkék#katasztrófavédelem#elismerés#tűzoltóság#jubileum

Hosszú évek munkáját díjazták. Jubileumi elismeréseket adtak át.

Szon.hu

Jubileumi elismerések: több kollégát szakmai jubileuma alkalmából köszöntötték. Tizenketten 30 éves szolgálati jelüket vehették át. írta a katasztrófavédelem

Jubileumi elismeréseket adtak át
Jubileumi elismeréseket adtak át
Fotók: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy

Jubileumi elismeréseket adtak át: hosszú évek munkáját díjazták

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Vörös Tamás tű. ezredes eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után

Becsei József c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,

Bereznyák Lászó c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,

Gyüre László tű. századost, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs rajparancsnokát,

Jánvári Béla tű. őrnagyot, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,

Kiss László c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,

Leleszi Zsolt c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,

Lukovics Zsolt tű. alezredest, a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét,

Molnár József Richárd c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,

Petykó Tibor c. tű. főtörzsőrmestert, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét,

Rácz Zoltán c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,

Ráti Miklós c. tű. alezredest, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,

Rutkai Csaba c. tű. főtörzsőrmestert, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 20 év után, 2025. november 01-jei hatállyal

Nagy Zoltán tű. alezredesnek, a Területi Védelmi Bizottság titkárának,

10 év után, 2025. november 01-jei hatállyal

Barna Attila tű. őrmesternek, a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 15 év után, 2025. november 15-ei hatállyal

Deák Lászlóné tű. alezredest, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjét, 

35 év után, 2025. november 01-jei hatállyal

Flaskár Károly tű. alezredest, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét,

25 év után, 2025. november 01-jei hatállyal

Budaházi László c. tű. főtörzsőrmestert, a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

465 évnyi elhivatottság – szakmai jubileum

Fotók: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy

Fotók: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu