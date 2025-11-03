1 órája
Évtizedek a lángok és a közösség szolgálatában – jubileumi elismerések (fotókkal)
Hosszú évek munkáját díjazták. Jubileumi elismeréseket adtak át.
Jubileumi elismerések: több kollégát szakmai jubileuma alkalmából köszöntötték. Tizenketten 30 éves szolgálati jelüket vehették át. –írta a katasztrófavédelem
Jubileumi elismeréseket adtak át: hosszú évek munkáját díjazták
Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Vörös Tamás tű. ezredes eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után
Becsei József c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
Bereznyák Lászó c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,
Gyüre László tű. századost, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs rajparancsnokát,
Jánvári Béla tű. őrnagyot, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,
Kiss László c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
Leleszi Zsolt c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,
Lukovics Zsolt tű. alezredest, a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét,
Molnár József Richárd c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,
Petykó Tibor c. tű. főtörzsőrmestert, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét,
Rácz Zoltán c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,
Ráti Miklós c. tű. alezredest, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,
Rutkai Csaba c. tű. főtörzsőrmestert, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.
Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 20 év után, 2025. november 01-jei hatállyal
Nagy Zoltán tű. alezredesnek, a Területi Védelmi Bizottság titkárának,
10 év után, 2025. november 01-jei hatállyal
Barna Attila tű. őrmesternek, a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 15 év után, 2025. november 15-ei hatállyal
Deák Lászlóné tű. alezredest, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjét,
35 év után, 2025. november 01-jei hatállyal
Flaskár Károly tű. alezredest, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét,
25 év után, 2025. november 01-jei hatállyal
Budaházi László c. tű. főtörzsőrmestert, a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.
465 évnyi elhivatottság – szakmai jubileumFotók: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy
