Évtizedek a lángok és a közösség szolgálatában – jubileumi elismerések (fotókkal)

Jubileumi elismerések: több kollégát szakmai jubileuma alkalmából köszöntötték. Tizenketten 30 éves szolgálati jelüket vehették át. –írta a katasztrófavédelem

Jubileumi elismeréseket adtak át

Fotók: Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy

Jubileumi elismeréseket adtak át: hosszú évek munkáját díjazták

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után és egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Vörös Tamás tű. ezredes eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2025. november 01-ei hatállyal 30 év után

Becsei József c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,

Bereznyák Lászó c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,

Gyüre László tű. századost, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs rajparancsnokát,

Jánvári Béla tű. őrnagyot, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,

Kiss László c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,

Leleszi Zsolt c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,

Lukovics Zsolt tű. alezredest, a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét,

Molnár József Richárd c. tű. főtörzsőrmestert, a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,

Petykó Tibor c. tű. főtörzsőrmestert, a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét,

Rácz Zoltán c. tű. főtörzszászlóst, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,

Ráti Miklós c. tű. alezredest, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesét,

Rutkai Csaba c. tű. főtörzsőrmestert, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 20 év után, 2025. november 01-jei hatállyal