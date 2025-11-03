november 3., hétfő

Űrből a színpadra – Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös dallal jelentkezett (videó)

Kapu Tibor#Kovácsovics Fruzsina#közös dal

Csillagok, emlékezés és az emberi kapcsolatok mélysége. Kapu Tibor ezúttal érzékenyebb oldalát mutatta meg.

Szon.hu

Kapu Tibor neve eddig az űrkutatáshoz és a tudományhoz kapcsolódott, most azonban egészen más dimenzióban hódít: a zenében.

Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös dallal jelentkeztek
Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös dallal jelentkeztek
Fotó: Kovácsovics Fruzsi/ YouTube

Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös dallal jelentkezett

A közös munka ötlete még Kapu Tibor űrutazása előtt született meg, amikor az asztronauta meghallgatta Kovácsovics Fruzsina „Űrhajós leszek” című dalát. A számot eredetileg egy kislány ihlette, aki azért szeretett volna űrhajós lenni, hogy elérhesse a nagypapáját a mennyországban – ez az üzenet különösen megérintette Tibort, aki már az űrutazásra készülve is a lejátszási listáján tartotta a dalt.

Mint elárulta, a szöveg mélysége annyira megfogta, hogy sokáig nem is tudta végighallgatni. A visszatérés után felvette a kapcsolatot az énekesnővel, és hamar közös alkotás született: egy új, vonós kísérettel kibővített, lírai változat, amely a M2 Petőfi TV-n debütált.

Az énekesnő elmondta, reméli, hogy egyszer Kapu Tibor élő koncertjén is közösen adhatják majd elő a dalt – ez lenne a tökéletes lezárása ennek a különleges zenei utazásnak.

Kovácsovics Fruzsina szerint a klip premierjét nem véletlenül időzítették halottak napja köré – az emlékezés és a szeretet üzenete szorosan kapcsolódik a dalhoz. A zenei együttműködés nemcsak két világ, hanem két emberi történet találkozása is: az űr csendje és a zene hangjai most egyetlen üzenetté olvadtak össze.

