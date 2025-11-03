november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi hadművelet

3 órája

Tökéletes karácsonyfát keres a hölgy Nyíregyháza környékén – és addig nem nyugszik, míg meg nem találja

Címkék#fenyőfa#Nyíregyháza#karácsonyfa#karácsony

Máris kitört a fenyőláz? Ha van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén, mindenképp meg kell találnunk!

Szon.hu

Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén? Érdekes hirdetéssel hívta fel magára a figyelmet egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Fenyőfát keres karácsonyra, de nem akármilyet!

Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén?
Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén?
Illusztráció: MW-Archív

Tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén: segítsünk megtalálni!

Keresem az idei karácsony ÁLOM FENYŐFÁJÁT!
Idén is szeretném, ha a nappalimban egy igazi mesébe illő nordmann fenyő ragyogna — sűrű, illatos, tökéletes kúp alakú, olyan, amire még a csillag is büszkén ül fel a tetején.
• Magasság: 3,5–4,5 méter
•Fajta: nordmann fenyő
•Keresési terület: Nyíregyháza és 40 km-es körzete.

Ha tudsz egy csodaszép fát vagy megbízható termelőt, kérlek, írj üzenetet! 
Segíts megtalálni ezt a fát!

–írta a bejegyezésben

A poszt rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette, hiszen nem mindennapi, hogy valaki ekkora lelkesedéssel indul fenyővadászatra.
Többen megosztották a bejegyzést, hátha valaki ismer egy termelőt, akinél pont ilyen „mesébe illő” fa várakozik.

A karácsonyfa vásárlás egyébként évről évre komoly feladat sok családnál, és úgy tűnik, Nyíregyháza környékén is időben megkezdődött az ünnepi hadművelet.

Egy biztos: a hölgyet nem kell félteni, elszántan kutatja a tökéletes fát – és ha valahol felbukkan egy illatos, szabályos nordmann, a hölgy már úton is van érte.

Az eredeti bejegyzés ide kattintva érhető el, ahol akár te is segíthetsz megtalálni a tökéletes fát.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu