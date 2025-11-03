Tökéletes karácsonyfát keres a hölgy Nyíregyháza környékén – és addig nem nyugszik, míg meg nem találja

Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén? Érdekes hirdetéssel hívta fel magára a figyelmet egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Fenyőfát keres karácsonyra, de nem akármilyet!

Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén?

Tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén: segítsünk megtalálni!

Keresem az idei karácsony ÁLOM FENYŐFÁJÁT!

Idén is szeretném, ha a nappalimban egy igazi mesébe illő nordmann fenyő ragyogna — sűrű, illatos, tökéletes kúp alakú, olyan, amire még a csillag is büszkén ül fel a tetején.

• Magasság: 3,5–4,5 méter

•Fajta: nordmann fenyő

•Keresési terület: Nyíregyháza és 40 km-es körzete. Ha tudsz egy csodaszép fát vagy megbízható termelőt, kérlek, írj üzenetet!

Segíts megtalálni ezt a fát!

–írta a bejegyezésben

A poszt rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette, hiszen nem mindennapi, hogy valaki ekkora lelkesedéssel indul fenyővadászatra.

Többen megosztották a bejegyzést, hátha valaki ismer egy termelőt, akinél pont ilyen „mesébe illő” fa várakozik.

A karácsonyfa vásárlás egyébként évről évre komoly feladat sok családnál, és úgy tűnik, Nyíregyháza környékén is időben megkezdődött az ünnepi hadművelet.

Egy biztos: a hölgyet nem kell félteni, elszántan kutatja a tökéletes fát – és ha valahol felbukkan egy illatos, szabályos nordmann, a hölgy már úton is van érte.

Az eredeti bejegyzés ide kattintva érhető el, ahol akár te is segíthetsz megtalálni a tökéletes fát.

