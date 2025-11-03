1 órája
Tökéletes karácsonyfát keres a hölgy Nyíregyháza környékén – és addig nem nyugszik, míg meg nem találja
Máris kitört a fenyőláz? Ha van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén, mindenképp meg kell találnunk!
Van tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén? Érdekes hirdetéssel hívta fel magára a figyelmet egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Fenyőfát keres karácsonyra, de nem akármilyet!
Tökéletes karácsonyfa Nyíregyháza környékén: segítsünk megtalálni!
Keresem az idei karácsony ÁLOM FENYŐFÁJÁT!
Idén is szeretném, ha a nappalimban egy igazi mesébe illő nordmann fenyő ragyogna — sűrű, illatos, tökéletes kúp alakú, olyan, amire még a csillag is büszkén ül fel a tetején.
• Magasság: 3,5–4,5 méter
•Fajta: nordmann fenyő
•Keresési terület: Nyíregyháza és 40 km-es körzete.
Ha tudsz egy csodaszép fát vagy megbízható termelőt, kérlek, írj üzenetet!
Segíts megtalálni ezt a fát!
–írta a bejegyezésben
A poszt rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette, hiszen nem mindennapi, hogy valaki ekkora lelkesedéssel indul fenyővadászatra.
Többen megosztották a bejegyzést, hátha valaki ismer egy termelőt, akinél pont ilyen „mesébe illő” fa várakozik.
A karácsonyfa vásárlás egyébként évről évre komoly feladat sok családnál, és úgy tűnik, Nyíregyháza környékén is időben megkezdődött az ünnepi hadművelet.
Egy biztos: a hölgyet nem kell félteni, elszántan kutatja a tökéletes fát – és ha valahol felbukkan egy illatos, szabályos nordmann, a hölgy már úton is van érte.
Az eredeti bejegyzés ide kattintva érhető el, ahol akár te is segíthetsz megtalálni a tökéletes fát.
