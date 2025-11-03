Új úton a település és a kerékpárosok

Vadonatúj és biztonságos kerékpárúton közlekedhetnek ezentúl a bringások Fényeslitkén – tudatta hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, az út forgalomba helyezésével befejeződött a közlekedésbiztonsági fejlesztés a Széchenyi utcán és a Kossuth utca déli folytatásában. Bár az új kerékpárút elkészült, a munka nem áll meg: tavasszal jön a folytatás a Széchenyi utca felújításával, a Sport köznél pedig új gyalogos átkelőhelyet építenek és a járdákat is felújítják.