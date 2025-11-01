„Az utolsó szavam anyámhoz csak ennyi volt: majd hívlak – de már nem vehette fel a telefont többé”

– Az utolsó beszélgetésünk anyámmal halála előtt két héttel történt, csak pár szót beszéltünk, egy sietős „majd hívlakkal” búcsúztam el tőle a kórházi ágyán. Nem gondoltam, hogy ez lesz az utolsó találkozásunk. A családtól távol egy kórházi kórteremben hunyta le szemét örökre. Méltósággal viselt betegség után, de hirtelen távozott. A gyász nem azonnal tört rám, kicsit később, lopakodva. A napok múlásával minden apróság őt idézte fel bennem: egy régi fénykép, egy ismerős illat, s ezek az emlékek mintha újra és újra kitéptek volna valamit belőlem. De a legnehezebb számomra nem is a hiány volt, hanem a befejezetlenség. Az, hogy nem tudtam elbúcsúzni anyámtól, elmondani neki, hogy mennyire szerettem. Sokáig kerestem a módját, hogyan búcsúzhatnék el utólag. Elmentem a sírjához, sokat gondoltam rá, leírtam egy papírra, hogy mit gondolok kettőnk kapcsolatáról, mert a búcsú néha nem ott történik, ahol az élet véget ér, hanem ott, ahol a lélek végre kimondja, amit addig elnyomott: „hiányzol, de tovább viszlek magamban”– osztotta meg saját történetét az elmaradt búcsúról Anna.

A kimondatlan búcsú nehezíti a gyászfeldolgozást Fotó: Shutterstock

Kimondatlan búcsú – nehezíti a gyászfeldolgozást

– A „kimondatlan szavak” november elsején, a temetőben eltöltött emlékezés idején különösen előtérbe kerül(het)nek, hiszen ilyenkor összegyűlünk elhunyt szeretteink sírjánál, emlékekkel, érzésekkel, gondolatokkal, melyeket talán soha nem mondtunk ki nekik. Azt gondolom, hogy a halottak napja alkalmat ad, hogy szívünkben magunkkal vigyük mindazt, ami elmaradt: a búcsúkat, a köszönetet, a megbocsátást, a szeretetteljes szavakat. Ez a mai nap nemcsak a gyász fájdalmának, hanem az elhunytakkal való lelki kapcsolat megélésének is terepe, ahol gyertyát gyújtva, élő virágot elhelyezve, imában elmerülve megélhetjük a hiányt, de sokszor csendben felidézzük a kimondatlan szavakat is – mondta Bakancsos Sándor görögkatolikus pap.

Bakancsos Sándor hodászi görögkatolikus parókus Fotó: Zadubenszki Norbert

– A görögkatolikus egyházunk hagyományában a temetőlátogatás, az imádság, a gyertyagyújtás, akár a sírnál vagy otthon kimondott mondatok, minden elmaradt szót, vágyat, érzést Isten elé vihetnek. November elsején, a közös és személyes emlékezésben megélhetünk egy belső lezárást attól, hogy a kimondatlan szavakat most a szívünkben, imában vagy akár egy néma sírlátogatás során „elmondjuk”. Úgy gondolom, hogy a Szent Liturgia, különösen segít abban, hogy a kimondatlan szavakat – felajánlás, imádság, emlékezés formájában – Jézus Krisztus előtt kimondhatjuk, és az ő irgalmába bízhatjuk elhunyt szerettünket. A gyertyafény, az élő virág, a néma csend is szavak nélküli üzenet, amely átível az életen, s a hiányt Isten szeretetébe helyezi.

November elsején a temetőben töltött idő alkalmat ad arra, hogy a kimondatlan szavakat lélekben mégis kimondjuk, s így a gyászoló szív békéhez és reményhez juthat.

Mindenképp szükséges megemlíteni a „kimondatlan szavak” mellett a „kimondatlan búcsúk” terhét is.

Lelkileg nagyon nehéz rendezni, mert feldolgozatlan érzelmeket, lezáratlan viszonyokat és meg nem osztott gondolatokat hagynak maguk után, amelyek hosszú távon lelki fájdalmat, hiányérzetet és bűntudatot okoz(hat)nak. Az el nem mondott búcsúval gyakran elmarad az érzelmi lezárás lehetősége, így bennünk maradnak a kimondatlan szavak, vágyak vagy fájdalmak.

– Keresztény szempontból, ha nem volt alkalom elbúcsúzni az elhunyt szerettünktől, több lelki és gyakorlati lehetőség is adott a vigasztalás, feldolgozás és hitbeli biztonság megtalálására: egyházunk tanítja, hogy közvetlen búcsú nélkül is lehet imádkozni az elhunyt lelki üdvéért, akár otthon, akár a templomban. A gyászliturgia felajánlása az elhunytért a legfontosabb segítség, amelyet keresztényként nyújthatunk számára, hiszen az ima átível a földi határokon, és Isten kegyelmébe helyezi elhunyt szerettünket, hiszen keresztény hitünk alapja a feltámadás reménye, amely vigasztalást ad a gyászolónak, függetlenül attól, volt-e alkalom elbúcsúzni. Jézus Krisztus halála és feltámadása biztosíték arra, hogy elhunyt szerettünk Isten szeretetében részesülhet, mi pedig remélhetjük a viszontlátást – hangsúlyozta az atya, aki arra biztat:

Bátran lehet lelki segítséget kérni papoktól, mert a keresztény lelkigondozás kiemelten támogatja a gyászolókat, különösen ilyen nehéz helyzetben.