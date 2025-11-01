2 órája
Jön az I. Nyíregyházi Könyvbörze – kincsek, ritkaságok és könyvillat vár mindenkit!
A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan programmal készülnek! Könyvbörze lesz a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol a látogatók régi kedvenceket cserélhetnek, ritka kiadványokat fedezhetnek fel.
Könyvbarátok figyelem! 2025. november 8-án, szombaton 10:00 és 14:00 óra között a Váci Mihály Kulturális Központban rendezik meg az I. Nyíregyházi Könyvbörzét, amely igazi paradicsomnak ígérkezik minden olvasó és gyűjtő számára. A rendezvény különlegessége, hogy a belépés teljesen díjtalan, így bárki szabadon böngészhet a standok között, ahol könyvek tucatjai várják új gazdáikat. Akik viszont eladóként is szeretnének jelen lenni, 2025. november 6-ig még lefoglalhatják asztalukat 3.000 forintos áron. A könyvbörze nemcsak vásár, hanem igazi közösségi élmény is: itt a könyvek szerelmesei találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek és új felfedezéseket tehetnek. A kínálatban regények, szakkönyvek, tankönyvek, gyerekkönyvek és gyönyörűen illusztrált kiadványok egyaránt helyet kapnak. Akár egy régi kedvenc után kutatsz, akár új olvasmányra vadászol, az I. Nyíregyházi Könyvbörze garantáltan jó időtöltésnek bizonyul.
Íme 5 szobanövény, ami megszabadít a penésztől – vegyszerek nélkül!
Révészben is, Bódogban is maradt hiányérzet a vármegyei rangadón (szurkolói galériával)